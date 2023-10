Selena Gomez admet que perdre son « corps d’adolescente » l’a laissée « embarrassée », ce qui a conduit à une honte corporelle implacable

Selena Gomez a été soumise à une intense honte corporelle au fil des années, son poids fluctuant étant utilisé comme fourrage pour les tabloïds.

Gomez a acquis une renommée internationale grâce à son passage sur Disney Channel, mais sa vie et son corps ont considérablement changé depuis son diagnostic de lupus alors qu’elle devenait une jeune femme. En 2017, à 24 ans, elle a subi une greffe de rein qui a laissé des cicatrices sur son corps. Gomez admet qu’après l’opération, lors d’un essayage pour un magazine, elle a réalisé qu’elle n’avait plus « un corps d’adolescente ».

« Aucune des tailles d’échantillon ne convenait, et cela me mettrait dans l’embarras. Mais est-il irréaliste de s’attendre à ce que le corps d’une femme normale ne change pas ? » elle a demandé.

Après cet essayage, Gomez a été photographiée en bikini en Australie. Ses cicatrices étaient visibles et ses ennemis s’en donnaient à cœur joie. Au même moment, elle vivait une rupture publique avec son amour de longue date, Justin Bieber. La combinaison des deux était écrasante, la poussant à s’éloigner des réseaux sociaux.

« J’avais juste le cœur brisé. Je n’avais pas besoin de voir ce que tout le monde faisait », a-t-elle admis dans une interview avec Fast Company. « Ensuite, il y a eu ces moments où je ne me sentais pas positive quant à mon apparence à cause de ce que je voyais sur Instagram. ‘Wow, j’aurais aimé que mon corps ressemble à ça' », se souvient-elle avoir pensé.

Gomez était également confrontée à des problèmes de santé mentale. On lui diagnostiquera plus tard un trouble bipolaire.

« J’ai traversé une saison très difficile. Il y avait mes hauts et mes bas, et je ne savais pas quoi faire, donc je ne pouvais pas le contrôler. J’aurais voulu annuler des choses. C’était juste un sentiment tourmenté. C’est pourquoi, quand j’ai découvert mon diagnostic, c’était juste : « Oh, d’accord, je me sens un peu soulagé, je comprends un peu plus. » J’ai obtenu un deuxième avis. Je suis allé voir des médecins. J’ai la chance de pouvoir avoir des gens qui peuvent m’aider à survivre chaque jour.

La décision de Gomez d’être transparente sur ses batailles privées était quelque chose qu’elle a fait pour elle-même. « J’ai grandi en aimant les gens », a-t-elle déclaré. « J’ai eu une responsabilité très jeune : les jeunes m’admiraient. Je ne savais pas qui j’étais. Avoir cette responsabilité me ferait souvent marcher sur des œufs. Je pensais que ce serait peut-être préjudiciable de le dire aux gens. qui je suis. Cela a commencé à devenir une menace qui m’a fait flipper.

« Eh bien, si tu n’as pas raison, alors tu ne peux pas travailler », a-t-elle ajouté.

Gomez a cependant trouvé son rythme, et cela fonctionne certainement. Outre sa carrière d’actrice et de chanteuse, Fast Company a déclaré que son entreprise de cosmétiques, Rare Beauty, devrait dépasser les 300 millions de dollars de chiffre d’affaires pour 2023.