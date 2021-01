Selena Gomez a accusé Facebook, Twitter et Google d’avoir contribué à répandre la haine, ce qui signifie qu’ils sont en partie responsables de la violence choquante à Washington DC.

La pop star de 28 ans a pris pour cible les PDG des plus grands géants de la technologie du monde et a déclaré qu’ils devaient faire plus pour arrêter la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux.

Selena a nommé Facebook, Instagram, Twitter et Google, les exhortant à «régler les choses à l’avenir».

Après que des partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain dans des scènes sans précédent mercredi dans lesquelles une femme a été tuée par balle, Twitter et Facebook ont ​​pris des mesures contre le président.





Selena a déclaré: «Aujourd’hui, c’est le résultat de permettre aux gens qui ont de la haine dans leur cœur d’utiliser des plates-formes qui devraient être utilisées pour rassembler les gens et permettre aux gens de construire une communauté.

« Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki – vous avez laissé tomber le peuple américain aujourd’hui, et j’espère que vous allez arranger les choses à l’avenir. »

Twitter a été le premier à verrouiller le compte de M. Trump, l’avertissant que de futures violations entraîneraient une suspension permanente.

Il a exigé qu’il supprime trois tweets, dont une vidéo qu’il a publiée dans laquelle il a répété ses allégations non fondées sur la fraude électorale tout en exhortant ses partisans à « rentrer chez eux ».

Les tweets ont ensuite été supprimés.







Facebook a ensuite emboîté le pas, annonçant que M. Trump ne serait pas en mesure de publier pendant 24 heures suite à deux violations de ses politiques.

Ces mesures font suite à des années de débats intenses sur la manière dont les géants des médias sociaux devraient gérer la présence souvent controversée de M. Trump sur leurs plateformes.

Comme Selena, le comédien et acteur britannique Sacha Baron Cohen appelle depuis longtemps Twitter et Facebook à agir contre la désinformation.

Il a exhorté Twitter et Facebook à agir après les violences de mercredi et a déclaré qu’une suspension n’allait pas assez loin.

Il a déclaré: « C’est votre chance de défendre enfin la démocratie. Interdisez Trump de Twitter – pour de bon! »

Dans un précédent tweet, Baron Cohen a tagué des dirigeants de Twitter, Google, YouTube et Facebook et a exigé qu’ils suppriment M. Trump « une fois pour toutes ».

