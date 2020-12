Selena Gomez en a assez du contenu qu’elle a vu récemment sur les réseaux sociaux.

La star a fait part de ses inquiétudes sur Twitter mercredi 3 décembre par retweeter un article du Centre for Countering Digital Hate (CCDH), une organisation à but non lucratif basée à Londres qui se concentre sur le lobbying des entreprises technologiques afin d’éliminer les utilisateurs qui diffusent du contenu qu’il perçoit comme nuisible.

Le tweet du 23 novembre du CCDH comprenait un certain nombre de comptes que le groupe qualifie de «vente de produits racistes sur Facebook et Instagram». Le message a continué, « Facebook a laissé ces pages en ligne, bien qu’on en ait parlé il y a 3 jours. @Facebook, veuillez supprimer ce réseau néonazi en entier, maintenant. »

Cela a incité Selena à répondre: « Je suis sans voix. @Facebook @Instagram comment tolérez-vous cette haine? Il y a toujours des comptes là-bas même si vous en avez été averti !! »

E! News a contacté Facebook et Instagram pour obtenir des commentaires.

Ce n’est pas la première fois que l’ambassadrice de l’UNICEF exprime sa colère face au paysage des médias sociaux. En septembre, elle a profité de son histoire Instagram pour partager un DM qu’elle avait envoyé aux dirigeants de Facebook Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg.