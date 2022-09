Selena Gomez aborde la haine “vile” et “dégoûtante” après l’interview du podcast de Hailey Bieber

Selena Gomez a insisté sur l’utilisation de mots gentils après que Hailey Bieber, qui est mariée à l’ex de Gomez, ait apparemment appelé les fans du chanteur dans une récente interview.

Hailey a parlé de son “moment le plus bas” alors qu’elle faisait face à la haine en ligne lors d’une interview en podcast. Peu de temps après la diffusion de l’interview, Gomez a abordé la haine en ligne sur TikTok.

“Je pense que certaines des choses dont je n’ai même pas besoin d’être conscientes sont simplement viles et dégoûtantes, et ce n’est pas juste, et personne, jamais, ne devrait être parlé de la manière que j’ai vue”, Selena dit sur TikTok.

“Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il est incroyablement ironique que je publie quelque chose qui parle uniquement de mots gentils, parce que c’est exactement ce que je veux. C’est tout.”

HAILEY BIEBER DIT QU’ELLE N’A PAS “VOLÉ” JUSTIN BIEBER À SELENA GOMEZ, RÉVÈLE QU’ELLE A PARLÉ AVEC LE CHANTEUR

Gomez a évoqué sa ligne de beautéRare, qu’elle a lancé afin de “créer un espace sûr et accueillant dans la beauté – et au-delà”, selon l’énoncé de mission de la marque.

“Si vous soutenez Rare”, a ajouté l’actrice, “je ne vous remercierai jamais assez, mais sachez que vous représentez également ce que cela signifie. Et c’est que les mots comptent. Vraiment important.”

“Donc, ça ne vient pas de moi”, a poursuivi Gomez. “Et je veux juste que vous sachiez tous que j’espère que vous comprenez que c’est bien plus important que toute autre chose. Mais je vous suis vraiment reconnaissant de m’avoir écouté. Passez une merveilleuse fin de journée.”

Hailey a évoqué la haine en ligne lors d’une interview avec Alex Cooper sur le podcast “Call Her Daddy”. Elle a parlé de son “moment le plus bas” et de “ne pas vouloir être ici”.

“Vous pouvez commencer à penser que cela n’en vaut plus la peine ou que vous ne voulez plus être ici, ce que j’ai déjà eu dans le passé”, a déclaré le mannequin.

“En sortant de cela, je pense qu’un système de soutien est la chose la plus importante, bien sûr”, a-t-elle noté.

Ce n’est pas la première fois que Hailey aborde la haine qu’elle a reçue des fans de Gomez et de ceux de son mari, Justin Bieber.

“Laissez-moi tranquille à ce stade. Je m’occupe de mes affaires. Je ne fais rien. Je ne dis rien. Laissez-moi tranquille, s’il vous plaît”, a-t-elle déclaré dans une vidéo TikTok qui a fini par devenir virale en avril.

Justin et Gomez sont sortis ensemble pendant près d’une décennie avant d’arrêter définitivement en 2018. Cette même année, Justin et Hailey se sont fiancés et se sont mariés, ce qui a amené les fans à remettre en question la chronologie de la relation du couple.

Au cours de la nouvelle interview, Hailey a précisé qu’elle et Justin ne s’étaient pas réunis alors qu’il était encore avec Gomez.