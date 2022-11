Selena Gomez a «l’espoir» de trouver l’amour malgré les chagrins passés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Selena Gomez, 30 ans, a parlé de ses sentiments et de sa croissance en tant que personne, dans une nouvelle interview. La chanteuse a admis qu’elle était heureuse d’avoir traversé des chagrins passés, y compris le chagrin de sa précédente romance récurrente avec Justin Bieber, dans sa vie, et a toujours “l’espoir” de trouver l’amour qui lui convient dans le futur. “J’ai l’impression que me donner complètement à quelque chose est la meilleure façon d’aimer”, a-t-elle déclaré dans le dernier épisode de de Jay Shetty Podcast « À dessein ». “Mais je n’ai jamais voulu que la douleur que j’ai endurée me mette une sorte de garde – une armure si vous voulez – et je n’ai jamais laissé cela arriver parce que je crois toujours et j’espère toujours.”

Selena a poursuivi en révélant que bien qu’il y ait “des jours où je me sens si loin” d’être dans une autre relation, quand tout est dit et fait, “je préférerais continuer à avoir le cœur brisé que de ne pas me sentir du tout.”

Le crooner “Good For You” a eu une relation intermittente très médiatisée avec Justin de 2011 à 2018 et est également sorti avec Le weekend pendant 10 mois avant de rompre en octobre 2017. Elle a parlé de sa vie amoureuse et de ce qu’elle a appris du drame et des luttes, dans son nouveau documentaire, Selena Gomez : mon esprit et moiqui est sorti le 4 novembre. Elle a également dit à Jay qu’elle ne voulait pas que les gens la regardent et pensent qu’elle “a tout” malgré sa renommée et sa fortune.

“Je pense que je voulais vraiment que les gens réalisent que je ne suis vraiment pas si bien. Je peux être. Et je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais je ne veux pas que les gens me regardent et pensent qu’elle a tout. Et elle a compris, et elle est parfaite », a-t-elle expliqué. «Je veux juste être quelqu’un vers qui les gens peuvent vraiment s’adresser et dire:« Hé, je comprends ce que vous avez traversé. Je l’ai fait aussi.'”

Selena a également évoqué le fait d’avoir été diagnostiquée bipolaire en 2019, ce qu’elle a mentionné dans son documentaire, et comment elle y a fait face. “Ma chose préférée que je dis dans le documentaire, ‘Je suis bipolaire.’ J’ai appris à vivre avec et j’en ai juste fait mon ami », a-t-elle déclaré. “Pour être honnête, j’ai été dans quatre centres de traitement, et j’ai beaucoup d’opinions sur les cures de désintoxication si vous voulez. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord. »

Après avoir vécu des expériences approfondies, elle a appris qu’accepter la réalité de la situation dans laquelle elle se trouve est ce qui conduit au changement et à l’amélioration. “Mais ce que je dirai, c’est… apprendre des leçons par le biais du comportement dialectique ou de la thérapie cognitivo-comportementale, il y a quelque chose qui a toujours été ancré en moi à travers tous ces différents moments de ma vie”, a-t-elle partagé. “Et c’était toujours pour reconnaître quand quelque chose m’arrive, l’accepter. Et une fois que j’ai réalisé que c’était quelque chose qui n’allait pas disparaître… ce n’était pas quelque chose qui allait être réparé en allant dans ces endroits. C’était plus ainsi, que puis-je savoir sur moi-même. Si je m’engage dans cette voie, je serai déclenché, et je connais ce sentiment et je sais comment l’éviter. Cependant, je vais en thérapie. Je prends également des médicaments que je prends pleinement et auxquels je crois de tout mon cœur. Et cela m’aide à rester équilibré. Mais je dois encore faire avec. »

Un autre sujet poignant dont elle a parlé dans l’interview du podcast était la façon dont elle navigue dans les critiques et la presse négative à son sujet. “J’ai vraiment dû apprendre à la dure comment y faire face… ne pas donner ce clickbait que les gens veulent”, a-t-elle déclaré. “Je fais de mon mieux pour essayer d’éliminer ces histoires négatives ou d’autres personnes illustrant mon parcours. Je les interromps avec ma vérité et c’est ce que je continuerai toujours à faire. C’est moi qui prends le contrôle de mon histoire et personne ne peut changer cela ou dire quoi que ce soit de différent.

“Cela me fait vraiment plaisir de le combattre avec amour ou gentillesse”, a ajouté. “Je suis reconnaissant pour mon passé car il m’a rendu beaucoup plus fort.”