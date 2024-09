Selena Gomez a dû faire son deuil de ne pas pouvoir porter ses propres enfants

Selena Gomez parle de ses projets de future maternité.

Parler à La foire aux vanités Dans le numéro d’octobre du magazine, publié le lundi 9 septembre, l’actrice et chanteuse de 32 ans a expliqué qu’elle était incapable de porter ses enfants.

« Je n’ai jamais dit ça… mais je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants », a déclaré Gomez. « J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. C’est quelque chose dont j’ai dû faire le deuil pendant un certain temps… »

Gomez a déjà parlé de ses complications liées au lupus, dont elle a été diagnostiquée en 2015. Elle a également révélé son diagnostic bipolaire en avril 2020 lors d’un épisode de l’émission Instagram Live de Miley Cyrus. Esprit brillant.

Elle a ajouté : «[But] Je me sens beaucoup mieux grâce à ça. Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire de la maternité de substitution ou de l’adoption, qui sont deux possibilités énormes pour moi.

« Cela m’a vraiment fait plaisir d’avoir d’autres moyens de communication pour les personnes qui meurent d’envie de devenir maman. Je fais partie de ces personnes », a-t-elle poursuivi. « J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent. Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera le mien. Ce sera mon bébé. »

Selena Gomez lors de la première de la saison 4 de « Only Murders In The Building » de Hulu aux studios Paramount le 22 août 2024.

Ce n’est pas la première fois que Gomez évoque son désir de devenir parent un jour dans le futur.

Dans un article de novembre 2022, Gomez se souvient avoir pleuré dans sa voiture et pensé au fait que les deux médicaments qu’elle prend pour son trouble bipolaire feront probablement qu’elle ne pourra jamais porter ses propres enfants.

« C’est une chose très importante et présente dans ma vie », a déclaré Gomez au média, avant de noter qu’elle espère qu’elle deviendra encore maman par d’autres moyens dans les années à venir.

Selena Gomez à l’hôtel Bisha lors du Festival international du film de Toronto 2024 le 8 septembre 2024.

« Peu importe comment je suis censée les avoir, je les aurai », a-t-elle ajouté à propos de la perspective d’avoir des enfants.

Selon un article examiné par un médecin WebMDLes médicaments contre le trouble bipolaire peuvent entraîner des problèmes à la naissance, notamment des anomalies du tube neural, des malformations cardiaques, ainsi qu’un retard de développement ou des problèmes neurocomportementaux. Cependant, certains médecins recommandent de continuer à prendre ces médicaments pendant l’accouchement, car les symptômes bipolaires peuvent s’aggraver pendant la grossesse.

Benny Blanco et Selena Gomez aux Emmy Awards 2023.

Ailleurs dans son La foire aux vanités histoire, la Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble La star a également parlé de son petit ami Benny Blanco, qu’elle a confirmé comme son amoureux en décembre 2023.

« Je n’ai jamais été aimée de cette façon… Il a été une lumière. Une lumière absolue dans ma vie. C’est mon meilleur ami. J’adore tout lui dire. » elle a déclaré au média.

En parlant du moment où Blanco, 36 ans, a dit qu’il voulait l’épouser Le Spectacle de Howard Stern En mai dernier, elle a ajouté : « Après l’interview, j’étais morte de rire. Du genre : ‘Autre chose que tu aurais aimé dire ?’ »

Les commentaires de Gomez sur son chéri interviennent après qu’elle ait révélé que cuisiner avec Blanco la «rassasie» vraiment.

« J’adore les aliments frais et tout ça. Je commence à m’y intéresser grâce à mon petit ami », dit-elle. « Je suis simplement dans le jardin et je cueille des aliments avec lesquels je vais pouvoir cuisiner. Cela peut paraître ridicule et minuscule, mais plus on grandit, plus on se rend compte qu’il est tout à fait normal d’être simple et d’avoir de la simplicité. »