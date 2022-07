Selena Gomez a 30 ans : comment elle a survécu à la célébrité des enfants, à la maladie, au chagrin d’amour et s’est imposée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Selena Gomez a eu 30 ans vendredi et se dit ravie de vieillir.

“J’adore grandir”, a-t-elle déclaré au magazine People. “Quand j’étais plus jeune, j’en avais peur, et je pensais que ma vie serait maintenant si différente. Mais maintenant je me dis : ‘Wow, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais, et je ne pourrais pas être plus ravi. .’ J’ai cessé de me soucier de ce que les gens ont à dire, et c’est merveilleux.”

Au cours de ses 30 ans, Gomez a connu de nombreux hauts et bas concernant sa santé, sa carrière et sa vie amoureuse, mais elle donne une tournure positive à tout cela.

Starlette de Disney

Gomez a fait ses débuts en tant qu’enfant actrice dans “Barney and Friends”, puis est devenue un nom familier tout en jouant dans l’émission de Disney Channel “Wizards of Waverly Place”. Selena a joué Alex Russo, un sorcier en formation vivant à New York et essayant d’équilibrer les cours de magie avec les problèmes typiques des adolescentes.

Elle a joué dans la série pendant quatre saisons de 2007 à 2012, mais était auparavant sur Disney Channel dans des rôles plus petits. Gomez a filmé deux pilotes pour les spin-offs des émissions populaires “Lizzie McGuire” et “Suite Life of Zack and Cody”, mais aucun n’a été repris.

Elle est apparue dans un épisode de “Suite Life of Zack and Cody” en tant que petite amie de Cody, Gwen, et a eu un rôle récurrent dans “Hannah Montana” en tant que rivale musicale d’Hannah.

En plus d’apparaître dans quelques films “Wizards of Waverly Place” sur la chaîne, Gomez a également joué dans “Princess Protection Program” avec sa meilleure amie de l’époque, Demi Lovato.

Séparation publique de Justin Bieber

Lorsque Gomez et Justin Bieber ont été repérés pour la première fois en 2010, les fans étaient ravis. Le couple est sorti ensemble de 2010 à 2018. Ils se sont séparés pour la première fois en 2012 mais se sont remis ensemble peu de temps après.

Après leur deuxième rupture en 2014, Bieber a commencé à sortir avec Hailey Baldwin, qu’il a épousée en 2018, et Gomez a commencé à sortir avec The Weeknd. Cependant, les fans n’ont jamais perdu espoir que les deux se retrouvent.

Au cours de leurs ruptures, Gomez et Bieber ont sorti des chansons sur leur romance ratée, notamment la chanson de Bieber “Love Yourself”, qui est sortie en 2015. Bien que Bieber n’ait jamais dit que la chanson parlait de Gomez, les fans ont sauté sur cette conclusion et étaient en colère que le la chanson l’a peinte sous un mauvais jour.

Lorsque Gomez et Bieber se sont retrouvés célibataires en 2017, ils se sont remis ensemble après qu’une source a déclaré au magazine People “ce ne serait pas surprenant qu’ils se remettent ensemble”. En 2018, Beiber s’est remis avec Baldwin et l’a épousée plus tard cette année-là.

Carrière au cinéma

Pendant son passage sur Disney Channel, Gomez a joué dans plusieurs films destinés aux enfants et aux jeunes adultes. Elle a eu des rôles principaux dans “Monte Carlo”, “Another Cinderella Story” et “Hotel Transylvania”.

En vieillissant, Gomez a commencé à expérimenter des rôles plus matures, qui ne correspondaient pas à son image publique impeccable. Elle a rompu avec son personnage Disney avec des rôles dans “Spring Breakers”, “Getaway”, “Behaving Badly” et “Neighbours 2: Sorority Rising”.

Maladies

En 2015, Gomez a révélé dans une interview avec Billboard qu’elle avait le lupus et a déclaré qu’elle suivait une chimiothérapie et d’autres traitements. Elle a partagé le diagnostic après que sa décision d’annuler sa tournée pour se rendre dans un centre de désintoxication a conduit à des rumeurs selon lesquelles elle était là pour des raisons plus scandaleuses.

“On m’a diagnostiqué un lupus et j’ai subi une chimiothérapie”, a-t-elle expliqué à Billboard. “C’était vraiment le but de ma pause. J’aurais pu avoir un accident vasculaire cérébral.”

Le lupus est une maladie auto-immune qui provoque une inflammation dans le corps et, dans le cas de Gomez, ciblait ses reins. En septembre 2017, elle a annoncé à ses fans sur Instagram qu’elle avait reçu une greffe de rein après avoir été sous dialyse et devenue si faible qu’elle ne pouvait même pas ouvrir une bouteille d’eau.

Le rein a été donné par la bonne amie de l’actrice, Francia Raisa.

“Elle m’a offert le cadeau et le sacrifice ultimes en me faisant don de son rein”, a écrit Gomez dans sa publication Instagram. “Je suis incroyablement béni. Je t’aime tellement soeurette.”

S’éloigner des projecteurs

Après sa rupture très publique et l’examen minutieux qui l’accompagnait, associé à son diagnostic de lupus et à sa greffe de rein, Gomez a pris une pause dans la vie publique. En parlant avec Seventeen Magazine, elle a dit qu’elle avait besoin de ce temps pour se retrouver.

“J’étais, vous savez, évidemment en train de traverser une rupture très difficile, puis je me suis retrouvé avec la question de ma carrière et où vais-je aller et que va-t-il se passer?” Selena a dit à Seventeen Magazine : “Et puis mes trucs médicaux ont en quelque sorte commencé – je m’occupais de mon lupus, et j’avais des problèmes rénaux. C’était vraiment très difficile.”

Elle dit que grâce à sa décision de s’éloigner et de suivre une thérapie, elle a pu se rendre à un endroit où elle ne permet pas aux ennemis de l’atteindre et est maintenant capable de balayer leurs mots.

De retour a l’action

L’un des premiers projets de Gomez lorsqu’elle est revenue sous les projecteurs était son émission de cuisine HBO Max, “Selena + Chef”. Pendant la quarantaine, Gomez a lancé une émission de cuisine non scénarisée dans sa maison dans laquelle elle a tenté de cuisiner différentes cuisines, avec différents chefs célèbres qui sont passés pour l’aider.

À la fin de chaque épisode, l’émission a fait don de 10 000 $ à une association caritative choisie par le chef. Le spectacle a été un succès instantané et a duré trois saisons.

Gomez est également revenue sur la scène musicale en 2020, avec sa chanson de rupture “Lose You to Love Me”. Les fans sont instantanément tombés amoureux de la chanson, qui détaillait une relation dysfonctionnelle.

TIC Tac

Gomez est devenu un phénomène sur TikTok, devenant rapidement l’une des célébrités les plus aimées de la plateforme de médias sociaux.

Elle fait toutes sortes de vidéos sur l’application, donnant aux fans un aperçu de sa vie, ainsi que des vidéos se moquant d’elle-même. Sa vidéo TikTok montrant comment appliquer du mascara à l’aide d’une pince à épiler a été jugée “révolutionnaire” par les fans.

Les fans se déchaînent également lorsque Selena publie des vidéos avec ses célèbres co-stars, et lorsque ses amis célèbres commentent et interagissent avec ses vidéos. Les fans ont perdu la tête lorsque Taylor Swift a commenté sous l’une de ses vidéos montrant aux fans sa routine de maquillage.

“Seuls les meurtres dans le bâtiment”

Le plus grand succès de Gomez depuis son retour sous les projecteurs est son rôle principal dans l’émission originale de Hulu “Only Murders in the Building”. Gomez joue le rôle de Mabel Mora, une résidente de l’immeuble d’appartements Arconia à New York, qui se retrouve à enquêter sur un meurtre et à enregistrer un véritable podcast sur le crime sur l’enquête.

Elle joue aux côtés de Martin Short et Steve Martin.

“Je pense qu’en général, mes normes d’humour et de gentlemen, et juste, les professionnels ont été – la barre a été relevée assez haut en travaillant avec ces deux-là, donc, ça a été vraiment amusant, mais je suis maintenant un peu pointilleux”, Gomez a déclaré à Entertainment Tonight.

La première saison de l’émission a été un succès instantané et la saison deux est actuellement diffusée sur Hulu.