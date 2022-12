Sélections des festivals de Noël à Kempton, Wetherby, Leopardstown et Limerick

Les conseils de course du Boxing Day présentent des sélections du retour des courses au Royaume-Uni avec 11 réunions incroyables!

talkSPORT a parcouru les cartes et le formulaire de course pour que vous n’ayez pas à le faire, avec des conseils de paris sur certaines des plus grandes réunions de Kempton, Leopardstown, Wetherby et Limerick.

Bryony Frost et Frodon savourent la victoire à Down Royal, et ils sont à nouveau des étrangers dans la poursuite du roi George VI

Conseils de course Kempton

12h45 : Long Walk Hurdle – Paisley Park 3/1

Le Long Walk Hurdle a été déplacé au Boxing Day à la suite de la vague de froid qui a frappé le Royaume-Uni début décembre et a entraîné de nombreux abandons, dont le Grade 1 d’Ascot.

Champ est le grand favori pour cela, mais seulement marginalement à ce stade précoce de Miranda, qui est évalué à 15 livres de moins que la star de Nicky Henderson.

Getty Paisley Park et Champ sautant le dernier ensemble à Cheltenham en janvier 2022, un spectacle familier

Mais Paisley Park ressemble à la meilleure valeur ici, qui trouve souvent un peu plus.

Champ a gagné par une encolure dans le Long Distance Hurdle à Newbury, mais le cheval entraîné par Andrew Gemmell pourrait également apprécier davantage la piste de Kempton.

Et si les deux sont en forme, vous ne pouvez pas les séparer, et l’option sensée serait de soutenir le meilleur prix du jour ou d’opter pour une prévision inversée/exacta !

13h55 : Obstacle de Noël – Constitution Hill 1/5

Getty Nico de Boinville a pu célébrer la victoire du Sky Bet Supreme Novices ‘Hurdle sur Constitution Hill avant même que le reste ne se termine en mars

Le favori par excellence a montré qu’il est la vraie affaire et maintenant une note gigantesque de 173 sera sous le microscope de tous les fans de course, des experts et plus encore.

Le grand formé à Henderson a fait des débuts saisonniers remarquables à Newcastle en battant Epatante de 12 longueurs.

Ces deux-là s’affronteront à nouveau ce Noël et cela n’ira sûrement que dans le sens de l’enfant de cinq ans.

La question ne devrait pas être qui va gagner, mais plutôt dans quelle mesure Constitution Hill va-t-elle gagner à ce moment-là ?

14h30 : King George VI Chase – Bravemansgame 2/1

L’équipe de Paul Nicholls vise Bravemansgame et prépare sa star pour ce voyage de 3 m depuis un moment et après sa victoire en 2e année, elle semble prête à relever ce défi.

Il est revenu à la même marque qu’il a prise à Aintree en avril, mais est ensuite arrivé dernier, où il n’a jamais voyagé ce jour-là.

Au cours de l’été, le désormais classé 161 a opté pour la chirurgie éolienne, ce qui a clairement fait l’affaire car cette victoire à Wetherby était impressionnante et peut certainement maintenant s’améliorer à l’avenir.

Il a été attendu avec, frais et préparé et devrait être en pleine forme pour affronter un groupe de grands chasseurs.

GETTY Bravemansgame sous Harry Cobden à Newbury dans le Betfair Cheltenham Roarcast Novices Handicap chase

Cela augure bien que Bravemansgame a vaincu C&D dans la poursuite des novices de Kauto Star en 2021, battant Ahoy Senor de plus de sept longueurs avec d’autres qui n’avaient pas été emmenés à Kempton auparavant.

Conseils de course Wetherby

13h35 : Sporting John 12/1 (aller simple)

Ce cheval appartenant à JP McManus a une merveilleuse chance en tant qu’outsider à sens unique, avec un prix qui peut être martelé le jour même.

Le Sporting John est revenu aux haies la saison dernière et a remporté deux courses très disputées.

Mais il a des affaires inachevées sur les clôtures et pourrait être capable de gagner à un prix énorme compte tenu de son passé.

Il a remporté une poursuite de niveau 1 novice à Sandown en février 2021, mais est resté inachevé lors des niveaux 1 suivants.

En conséquence, il est parti pour une chirurgie du vent deux mois plus tard et cela a apparemment fait l’affaire, et maintenant sa confiance sera beaucoup plus élevée en revenant aux clôtures à seulement 2 livres de plus lors de la victoire à Sandown.

Conseils de course de Limerick

2h40 : Kilcruit 9/4

A fait ses débuts en chasse après une pause estivale et a gagné par plus de neuf longueurs et c’était plus que facile sans être pressé du tout.

Il sera intéressant de voir comment il gère une compétition plus difficile face au favori formé par Gordon Elliott, Gerri Colombe, qui reste invaincu.

Mais Kilcruit a fait ses preuves contre les haies de niveau 1 et pourrait être encore plus efficace sur les clôtures – il est arrivé troisième à Constitution Hill dans le Supreme et les chances pourraient être énormes avec le recul.

Conseils de course à Leopardstown

2.20: Fil Dor 1/1

GETTY Fil Dor, avec Davy Russell, saute le dernier, premier tour, lors du JCB Triumph Hurdle lors de la quatrième journée du Festival de Cheltenham

Cela pourrait être une heure monumentale à 15 heures le lendemain de Noël avec ces grandes courses terminées à travers les festivals de Noël au Royaume-Uni.

Fil Dor partira peu de temps avant le King George VI Chase, et c’est un autre favori qui devrait justifier des cotes plus courtes.

Sous Jack Kennedy à Navan la dernière fois, il a gagné contre Saint Roi par quatre longueurs et c’était une victoire relativement confortable, suggérant qu’il pourrait y avoir plus d’amélioration à venir pour le cheval entraîné d’Elliott.

Il ne fait aucun doute qu’il sera parmi les finalistes car il n’a jamais terminé parmi les deux premiers lors de ses neuf courses, y compris contre les gros frappeurs du Brésil et de Vauban.

La première fois sur les clôtures est toujours une bonne occasion de voir comment ils vont faire dans la saison, et il a la fabrication d’un chasseur fantastique compte tenu de ses débuts en novembre.

Toutes les cotes sont correctes au moment de la rédaction

