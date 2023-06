Sélectionnez Rachio Smart Watering Tech est réduit de 20% en ce moment

La fête des pères approche à grands pas, et si vous voulez offrir un beau cadeau à papa cette année, pensez à prendre quelque chose qui l’aidera à entretenir efficacement sa pelouse et son jardin. En ce moment, certains produits Rachio sont remise de 20%, ce qui rend plus abordable de garder l’herbe arrosée avec une technologie intelligente afin que tout reste luxuriant et vert tout l’été. Cette offre est disponible jusqu’au 18 juin.

Le nouveau de Rachio minuteur de tuyau intelligent avec hub Wi-Fi transforme essentiellement n’importe quel robinet extérieur en un dispositif d’arrosage intelligent. Il vous permettra d’automatiser complètement votre arrosage et de créer des horaires d’arrosage afin que vous puissiez arroser votre jardin sans système d’irrigation complet. De plus, vous pouvez l’exécuter à partir d’une application, ce qui signifie que vous pouvez rester au courant de l’entretien de votre pelouse pendant votre absence. Et l’appareil surveillera même la météo pour vous et sautera l’arrosage s’il a récemment plu ou devrait pleuvoir bientôt. De plus, s’il y a un problème avec le débit d’eau, il vous en avertira également. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir pour seulement 80 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon sur la page, ce qui vous permet d’économiser 20 % sur son prix courant habituel.

Et en ce moment, ce huit zones Contrôleur d’arrosage intelligent Rachio 3 est réduit à 160 $ ​​chez Amazon – c’est une économie de 70 $. Assurez-vous simplement de conserver le coupon sur la page afin d’obtenir le montant total des économies. C’est le contrôleur d’arrosage intelligent n ° 1 sur Amazon et compte plus de 10 000 avis. Il peut aider à garder votre jardin parfaitement arrosé et à éliminer toute conjecture de l’équation, car il utilise le type de sol, le type d’herbe, l’exposition et d’autres mesures de votre pelouse, même la température, pour créer un programme d’arrosage optimisé pour garder votre pelouse en bonne santé et éviter les excès. – ou sous-arrosage. Vous pouvez également utiliser l’application pour personnaliser vos horaires ou contrôler vos arroseurs de n’importe où.

Vous pouvez également saisir le minuteur de tuyau intelligent ou la Rachio 3 contrôleur d’arrosage intelligent directement de Rachio pour le même prix lorsque vous utilisez le code promo DEALS4DAD à la caisse.

