Sélectionnez Google Apps Obtenez l’amour de la tablette dont vous avez besoin

Google poursuit ses efforts pour améliorer l’écosystème des tablettes Android, en publiant cette semaine des mises à jour pour les applications Workspace telles que Drive, Docs, Sheets, Slides et Keep qui tirent mieux parti de l’affichage plus grand d’une tablette.

Par exemple, Google souhaite faciliter l’exécution de certaines fonctions lorsque vous avez deux applications exécutées l’une à côté de l’autre. Dans cet exemple, Chrome et Sheets sont ouverts côte à côte. Avec la mise à jour, un utilisateur pourrait rapidement faire glisser du texte et des images depuis Chrome et les déposer dans Sheets pour créer une feuille de calcul.

Une fonctionnalité similaire est en cours d’ajout pour Google Drive. Un utilisateur pourra rapidement sélectionner et déposer du contenu dans Drive à partir d’une application qui s’exécute à côté. Il en va de même pour Google Keep, avec Google détaillant qu’un utilisateur peut “insérer des images enregistrées dans vos notes Keep dans d’autres applications en les faisant glisser hors du carrousel d’images”.

Rien que pour Drive, vous pouvez désormais ouvrir simultanément deux fenêtres Drive, ce qui vous permet de plonger en profondeur dans vos fichiers et votre contenu. Cela ajoutera de nouveaux niveaux de fonctionnalités pour ceux qui passent beaucoup de temps à fouiller dans Drive, c’est-à-dire moi.

Google ajoute également des raccourcis clavier familiers pour ceux qui utilisent un clavier connecté avec leur tablette. Vous aurez désormais un support pour Couper, Copier, Coller, Annuler, et bien d’autres choses à partir de bientôt.

Si vous utilisez un clavier connecté pour vous aider à taper, vous pouvez désormais utiliser des raccourcis clavier simples et familiers, tels que sélectionner, couper, copier, coller, annuler et rétablir, pour naviguer rapidement dans Drive, Docs et Slides, sans avoir à ralentir et retirez vos mains des clés.

Attendez-vous à voir ces changements se déployer au cours des deux prochaines semaines.

// Google