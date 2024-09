Sélectionnez des pharmacies en Saskatchewan pour tester et traiter l’angine streptococcique et les infections de l’oreille

60 pharmacies participeront au projet pilote

Image | Shutterstock pharmacie pharmacien médicament image stock Légende : Le projet pilote devrait débuter en décembre. (Dmitry Kalinovsky/Shutterstock) Charger l’image

Certaines pharmacies de la Saskatchewan seront bientôt en mesure de tester et de traiter les infections streptococciques de la gorge et de l’oreille.

Mercredi, le ministre de la Santé Everett Hindley a annoncé les détails du projet pilote de 700 000 $.

« Cette approche innovante offre aux patients un meilleur accès aux services de soins de santé en proposant un diagnostic et un traitement en une seule visite », a déclaré Hindley.

Le projet pilote autorisera 10 pharmacies à effectuer des tests rapides pour les infections de la gorge et de l’oreille, tandis que 50 autres pharmacies seront chargées d’effectuer des évaluations physiques pour les infections de l’oreille.

Les pharmacies n’ont pas encore été sélectionnées ; Hindley a déclaré qu’il s’attend à ce que le programme démarre en décembre.

« Grâce aux tests au point de service, ils pourront obtenir ce résultat en environ 10 minutes, et si le résultat est confirmé comme étant une angine streptococcique, le pharmacien pourra prescrire le médicament immédiatement. Je pense que c’est mieux pour les soins aux patients, mais c’est aussi mieux pour le système dans son ensemble. »

Image | Everett Hindley Légende : Le ministre de la Santé Everett Hindley a annoncé l’élargissement des responsabilités des pharmaciens dans le cadre d’un nouveau programme pilote qui sera lancé plus tard cette année. (Kirk Fraser/CBC) Charger l’image

Hindley a déclaré que le projet pilote pourrait éventuellement s’étendre, offrant ainsi davantage d’options aux patients, en particulier dans les communautés où l’accès est limité.

« Cela représente une autre option pour les familles rurales qui vivent dans certaines régions de la Saskatchewan, à une heure et demie du centre le plus proche où il peut y avoir une clinique sans rendez-vous ou une salle d’urgence dans un hôpital. »

Hindley a déclaré que la formation pour le projet pilote coûterait 300 000 $ et répondrait aux exigences du Saskatchewan College of Pharmacy Professionals.

« Ces nouveaux services professionnels sont rendus possibles grâce à nos règlements mis à jour et seront destinés à certains pharmaciens qui choisissent de suivre une formation et un enseignement supplémentaires qui leur permettront d’acquérir les compétences nécessaires pour fournir ces services de manière sûre et efficace à la population de la Saskatchewan », a déclaré Jeana Wendel, registraire du Saskatchewan College of Pharmacy Professionals.

Le projet pilote intervient quelques mois après que le gouvernement provincial a annoncé des fonds supplémentaires pour former les pharmaciens à prescrire des médicaments supplémentaires.

En avril, le gouvernement a consacré 137 000 $ à la formation du Collège de pharmacie et de nutrition de l’Université de la Saskatchewan. Le programme pilote, qui devrait être opérationnel d’ici le début de 2025, permettrait à 20 pharmaciens de prescrire et de gérer des médicaments pour diverses maladies chroniques, notamment l’asthme, le diabète, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’obésité, l’insuffisance cardiaque et l’hypertension.

Le PDG de l’Association des pharmaciens de la Saskatchewan, Michael Fougere, a déclaré que ses membres étaient « ravis » de l’annonce du dernier projet pilote.

« Les pharmaciens sont prêts à améliorer les soins aux patients en fournissant ces services améliorés », a déclaré Fougere.