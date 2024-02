Sélectionne les entreprises d’installations sportives à exploiter

Emplacement au Stadium Trace Village, près du complexe Hoover Met

CLEARWATER, Floride., 13 février 2024 /PRNewswire/ — Le Entreprises d’installations sportives (SFC) a annoncé son partenariat d’exploitation avec Broad Metro, LLC pour exploiter un lieu de divertissement de plusieurs millions de dollars à Aspirateur, Alabama. SFC exploite le complexe Hoover Met, reconnu à l’échelle nationale, à proximité depuis son ouverture en 2017. Le développement a été un moteur clé de la croissance économique de la ville et de l’immobilier environnant, notamment Stadium Trace Village, une destination urbaine accessible à pied avec des magasins expérientiels, des restaurants, et les hôtels.

“Nous avons sélectionné les sociétés d’installations sportives en raison de leur expérience et de leur expertise dans la gestion de sites à l’échelle nationale, dont de nombreux dans Alabama et plus particulièrement le complexe Hoover Met et le Finley Center ici à Aspirateur,” dit William Kadish, PDG de Broad Metro, LLC. “Ils savent comment créer une expérience client exceptionnelle et nous leur avons confié la tâche de nous aider à donner vie à ce lieu passionnant.”

Les sociétés d’installations sportives exploitent plus de 50 propriétés de divertissement, de loisirs et de tourisme sportif à l’échelle nationale dans 17 États, y compris de nombreux autres lieux dotés de capacités de divertissement en direct. Le cabinet emploie 2 500 collaborateurs à travers le pays, dont plus de 90 dans leur Clearwater, Floridesiège social basé.

“Will et son équipe ont une vision inspirée de ce lieu de divertissement dans le cadre de l’écosystème plus vaste de Aspirateur. Nous sommes privilégiés d’être son partenaire dans la création d’un lieu accueillant la communauté », a déclaré le PDG de SFC Jason Clément. “Nous mobilisons nos équipes d’exploitation, de réservation de divertissements, de restauration et de boissons, et bien plus encore, pour créer une destination pour les mélomanes et les amateurs d’événements dans toute la région.”

Le SFC travaillera avec Kadish, Matt Devine du groupe Downright et Face of Today, dirigé par Wes Keith, un promoteur musical chevronné avec plus de 20 ans d’expérience avec le Jazzfest et le Country Superfest, pour réserver la salle avec des têtes d’affiche et des favoris locaux. Un restaurant/bar principal, « The Dish », sera situé sur place, ainsi que trois restaurants conteneurs, une grande scène standardisée pour accueillir des artistes nationaux et 150 places de parking supplémentaires. L’équipe de SFC comprend The Feinstein Group, dont le groupe de restaurants a récemment remporté le prix du « Meilleur restaurant de soirée », du « Meilleur restaurant de folie », du « Meilleur bar à cocktails de Tampa Bay » et du « Meilleur chef ».

À propos des entreprises d’installations sportives

Les sociétés d’installations sportives (SFC) sont les principales ressources du pays pour la gestion et le développement d’installations sportives, récréatives, de bien-être et d’événements. En tant que solution clé en main pour les dirigeants communautaires et les promoteurs, les services SFC couvrent toute la gamme des besoins en matière de sports et de loisirs, depuis la planification générale du tourisme sportif et des loisirs, la planification des programmes et la faisabilité jusqu’aux services professionnels de gestion des installations. Nos plus de 40 sites gérés et plus de 1 500 membres d’équipe, représentés par le réseau SF, accueillent plus de 25 millions de visites et produisent plus de 250 millions de dollars en impact économique chaque année. Pour en savoir plus, veuillez visiter SportsFacilities.com et theSFnetwork.com.

