Sélection mexicaine : Berterame ou Quiñones, qui viendra au Mundial ?

Le « Vasco » a amené des jugadores naturalisés aux mondiaux qui étaient techniques, mais ils peuvent maintenant répéter cette histoire avec Berterame et Quiñones.

MEXIQUE — Van dos y todavía no elige uno. Javier Aguirre il a essayé deux naturalisés au moins 100 jours devant la Sélection mexicaine: German Berterame oui Julián Quiñones ¿Quién sera su Guille Franco o Gabriel Caballero en la Coupe du Monde 2026?

Javier Aguirre Le Dieu de l’opportunité Julián Quiñones en su primera lista, en su tercer ciclo al frente de la Sélection mexicaine. L’origine colombienne est devenue naturalisée depuis l’époque de Diego Cocca, a continué sur le radar avec Jaime Lozano et a joué 52 minutes lors des débuts de « Vasco ».

Quiñones pas de répétition dans la deuxième liste de Javier Aguirredû à ce qu’ils viennent de récupérer une lésion qui l’a amené à abandonner la concentration de septembre. Alors, d’après les sources consultées, Julián a trouvé l’oeil du « Vasco », il a maintenant ouvert la vente pour être le Guille Franco o Gabriel Caballero en 2026.

Javier Aguirre a amené son premier appel à Berterame. Imago7

Pourquoi le Mexique a-t-il convoqué Berterame ?

La convocation de German Berterame il y aura un début à partir de 2023. Un message de Dulio Davino, où le footballeur agilizara les tramites pour être éligible pour le Sélection mexicaine.

Bertérame je peux conclure ma naturalisation jusqu’en 2024 et j’ai été appelé pour la première fois par Javier Aguirre. L’origine argentine, mais radicale au Mexique depuis cinq ans, a besoin d’une attention particulière, pour démontrer que vous pouvez apporter ce que tanto le falta a la Sélection mexicaine.

« Évidemment, c’est la sélection, pour quelque chose de tous les meilleurs, tous ceux qui se sacrifient dans nos clubs et après la sélection, c’est la question de savoir si le corps technique a la meilleure manière de s’adapter à chaque joueur et le meilleur prouver que nous le faisons. « Je travaille de la meilleure manière, je travaille le cien par le siècle pour que ce moment puisse aller et si non, il se déroule, le football, il insiste pour que dans un moment nous sachions que nous allons le faire », a déclaré le naturalisé mexicain, avant de unirse à la concentration de Mexique.

¿Cuáles son los naturalizados que llevó Aguirre

Dans vos processus antérieurs, Javier Aguirre a donné la note pour relever un joueur naturalisé à la Copa del Mundo. En 2002, el « Vasco » atrajo la attention al ser el primer técnico en 40 ans en llamar a un naturalizado, avec la llegada de Gabriel Caballero. Le joueur de football connaissait l’actuel technicien du Tricolor en Pachuca et a même joué avec le représentant mexicain, sans marquer la différence dans la chanson.

L’autre naturalisé qui a atteint une Copa del Mundo fut Guillermo Franco. Aguirre posté par Guile en Afrique du Sud 2010, le deuxième monde pour l’origine argentine. Le footballeur a été critiqué par aucun observateur sur deux points.

Maintenant, rumbo à la Copa del Mundo 2026, le « Vasco » Aguirre je cherche un su Guille Franco o Gabriel Caballerosera Julián Quiñones o German Berterame?