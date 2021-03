Les Cougars sont entrés dans la journée en tant que tête de série n ° 2 et leur premier championnat de tournoi de la Conférence américaine d’athlétisme les maintiendra sur cette ligne plus tard dimanche (la bracketologie les avait dans la région de l’Illinois, avec le Texas et Purdue comme têtes de série n ° 3 et 4, respectivement. ).

Dimanche, selon la bracketologie de USA TODAY Sports, les quatre premiers à sortir comprenaient l’État de Wichita, l’État du Colorado, l’État de Boise et Saint Louis, avec Memphis, Ole Miss, Seton Hall et St. John’s également à l’extérieur. Pendant ce temps, VCU , Syracuse, Drake et l’État de l’Utah figurent parmi les «quatre derniers». Gonzaga, Baylor, Illinois – qui joue l’Ohio State dans le championnat Big Ten dimanche après-midi – et le Michigan commandent actuellement les quatre têtes de série n ° 1.

