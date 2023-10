Les taux d’intérêt élevés sont généralement néfastes pour les valeurs technologiques, et ils constituent désormais un risque macroéconomique majeur pour les valeurs « chères » en particulier – mais deux parties du secteur sont en bonne position, selon Bernstein. Les analystes de la société apprécient les domaines des semi-conducteurs et de l’Internet chinois, même si les valorisations technologiques en Asie sont plus sensibles aux rendements obligataires qu’elles ne l’ont été au cours des 10 dernières années, ont-ils déclaré dans une note du 27 octobre. “À l’avenir, nous trouvons toujours un soutien en termes de valorisation et de bénéfices pour les valeurs technologiques de valeur par rapport aux valeurs de croissance ou aux valeurs technologiques coûteuses”, écrivent les analystes. « Les services informatiques et Internet semblent toujours bien positionnés compte tenu de valorisations raisonnables, d’un faible positionnement et d’une reprise des bénéfices. Internet est le secteur le moins cher en termes de [price-to-sales ratio] et c’est le plus mal-aimé des 5 dernières années”, ont-ils ajouté. Les semi-conducteurs “semblent intéressants” et bien qu’ils ne soient pas bon marché, ils “voient enfin un creux” dans le cycle de déclassements et pourraient bénéficier d’un secteur relativement moins encombré. Choix d’actions Les principaux choix d’actions Internet en Chine de Bernstein sont Pinduoduo et NetEase. Ils ont donné à PDD et NetEase un objectif de prix de 120 $, ce qui implique une hausse de 10,8 % et une hausse de 12,4 %, respectivement. « Compte tenu de la maturité de la pénétration en ligne dans les secteurs verticaux clés, et la croissance des utilisateurs et du temps passé a ralenti, nous avons de plus en plus recommandé des actions pour lesquelles d’autres variables (changements de parts de marché, expansion à l’étranger) ont déterminé les perspectives de croissance à moyen terme”, ont écrit les analystes. Ils ont ajouté qu’ils préféraient les jeux vidéo aux jeux électroniques. commerce. En ce qui concerne les semi-conducteurs, Bernstein a déclaré qu’il appréciait TSMC, car il bénéficie à la fois de vents favorables séculaires et cycliques. Il prédit que la croissance des bénéfices de TSMC s’accélérera en 2024 et 2025, et a noté ses valorisations « raisonnables ». un prix cible de 113 $, soit une hausse de 31 %. Bernstein a également mis à jour son analyse des technologies asiatiques à la lumière des conditions macroéconomiques actuelles. “Nous continuons de recommander des titres de valeurs technologiques de valeur et de croissance, les titres étant orientés vers la valeur”, a-t-il ajouté, faisant référence à la stratégie consistant à choisir à la fois des valeurs bon marché et des titres de valeur bon marché. [do we need “cheap”] et les actions à forte croissance. “Nous recommandons d’éviter les noms technologiques coûteux ainsi que les valeurs technologiques qui ne sont pas rentables et qui devraient le rester.” Voici quelques noms figurant dans son écran de valeurs technologiques asiatiques : MediaTek, JD.com, Lenovo Group, Foxconn Technology et Samsung SDS. Et voici quelques-unes de celles qui sont apparues sur son écran de valeurs technologiques asiatiques à forte croissance : Naver, SK Hynix, AAC Technologies, Luxshare et Kakao Games. Dans l’ensemble, Bernstein est relativement positif à l’égard du secteur technologique asiatique. “Il convient de noter qu’historiquement, le secteur technologique asiatique a fait preuve de résilience, générant une surperformance moyenne de 9 % lors des récessions mondiales, ce qui indique un risque de récession limité”, indique le rapport. — Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.