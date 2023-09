Select Health et l’équipe de Mark Cuban pour réduire les coûts des médicaments sur ordonnance

Photo : Willie B.Thomas/Getty Images

Select Health, basé à Salt Lake City, et son gestionnaire des prestations pharmaceutiques Scripius seront l’un des premiers régimes de santé aux États-Unis à fournir à ses membres un accès à Mark Cuban Cost Plus Drug Company, ce qui signifie que les membres auront un accès direct au service de médicaments sur ordonnance.

Le partenariat est né d’un alignement philosophique entre les sociétés, chacune citant le désir de fournir un processus simple et transparent pour garantir que les gens peuvent accéder aux médicaments sur ordonnance nécessaires tout en obtenant les meilleurs prix.

« Nous permettons à nos membres d’avoir accès à des soins de santé plus abordables en les aidant à trouver les prix optimaux pour leurs médicaments », a déclaré Rob Hitchcock, président-directeur général de Select Health.

QUEL EST L’IMPACT ?

Grâce à cette relation, les membres de Select Health auront accès à plus de 1 000 produits sur ordonnance à des prix potentiellement inférieurs à ceux des pharmacies traditionnelles. Les membres peuvent visiter Médicaments à coût majoré en ligne pour explorer les avantages.

Select Health n’est pas étranger à ce type de partenariats. En août, il a annoncé un relation de co-branding pour les offres du plan Medicare Advantage avec Kroger Health, la division des soins de santé de l’épicier, à compter du 1er janvier 2024.

Ces nouveaux forfaits comarqués seront proposés dans certains comtés de quatre États : le Colorado, l’Idaho, le Nevada et l’Utah. Select a déclaré que les offres du plan augmenteront l’accès aux options et aux services qui favorisent la santé et le bien-être, et permettront aux clients de réaliser des économies sur l’épicerie et les médicaments sur ordonnance.

Mark Cuban Cost Plus Drug Company, quant à elle, est l’une des nombreuses organisations qui s’associent à Blue Shield of California dans le cadre d’un nouveau projet. modèle de soins en pharmacie conçu pour réduire les coûts des médicaments sur ordonnance à hauteur d’environ 500 millions de dollars par an, une fois la stratégie pluriannuelle pleinement mise en œuvre.

Blue Shield a l’intention d’y parvenir via des partenariats avec des entreprises « qui partagent la vision de Blue Shield pour des services pharmaceutiques plus abordables et plus transparents », selon l’organisation. Dans le cadre de ce modèle, Amazon Pharmacy fournira la livraison gratuite de médicaments sur ordonnance, avec des mises à jour de statut, ainsi qu’une tarification initiale et un accès 24h/24 et 7j/7 aux pharmaciens. Mark Cuban Cost Plus Drug Company établira un modèle de tarification transparent et plus abordable pour réduire les coûts inattendus des médicaments au comptoir de retrait des pharmacies.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

La bataille terminée qui est à blâmer du prix élevé des médicaments dure depuis des années. La PhRMA affirme que les prix nets des fabricants se sont stabilisés, tandis que les assureurs, représentés par l’AHIP, affirment que les fabricants de médicaments fixent seuls le prix des médicaments. Les PBM sont appelés intermédiaires qui négocient les prix avec les fabricants et reçoivent des remises en cas de placement privilégié sur le formulaire d’un plan.

PhRMA recommande que la compensation des PBM ne soit plus liée au prix des médicaments et qu’ils devraient plutôt recevoir une rémunération forfaitaire. En outre, les PBM devraient partager leurs économies directement avec les patients afin qu’ils ne paient pas plus que ce que leur assureur paie, a déclaré PhRMA.

Twitter : @JELagasse

Envoyez un e-mail à l’écrivain : [email protected]