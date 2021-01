Un ancien joueur de la LNR qui avait du mal à trouver du lait maternisé végétalien pour son fils a lancé le sien pour les parents qui refusent de donner à leurs enfants des produits d’origine animale.

Selasi Berdie a créé Sprout Organic Nutrition dans le Queensland pour fabriquer ce qu’il prétend être la « première préparation pour nourrissons au monde certifiée biologique et à base de plantes ».

L’ancien joueur des Titans de la Gold Coast, âgé de 34 ans, a déclaré qu’il était incapable de trouver de préparation pour bébé à base de plantes pour son fils de cinq ans, Ellis.

Selasi Berdie (photographiée avec sa femme Jen et son fils Ellis) a créé Sprout Organic Nutrition dans le Queensland pour faire ce qu’il prétend être la « première préparation pour nourrissons au monde certifiée biologique et à base de plantes »

Berdie et son équipe d'employés ont ensuite pu fabriquer des préparations pour nourrissons à partir d'amidon de riz biologique, de protéines de riz biologiques et d'huile de noix de coco biologique en tant que composant gras

«Nous avons pensé que c’était une option facile d’aller à Coles, Woolies, pour trouver une option à base de plantes, car je suis un parent à base de plantes. Nous sommes également allés en ligne et n’avons rien trouvé là-bas », a-t-il déclaré à 7News.

Le père végétalien a alors pris sur lui de créer un lait maternisé « biologique et à base de plantes » pour nourrir son enfant et le vend maintenant à d’autres parents.

Le lait maternisé de Berdie est composé d’amidon de riz biologique, de protéines de riz biologique et d’huile de noix de coco biologique comme composant gras.

Il a dit que les vitamines de sources végétales naturelles étaient également incluses.

‘C’est exitant. C’est définitivement nouveau sur le marché. Nous pensons qu’il y a beaucoup de potentiel pour cela », a déclaré Berdie.

Le nouveau produit répond aux normes alimentaires australiennes et néo-zélandaises et arrivera dans les rayons des supermarchés de Nouvelle-Galles du Sud et d’Australie occidentale en mai.

Berdie a exhorté les parents opposés à l’idée du lait maternisé végétalien à « regarder la science » au préalable.

«Si nous répondons à toutes les valeurs nutritionnelles dont un bébé a besoin, en quoi sommes-nous différents? questionna-t-il.

« Nous ne disons pas que cela devrait être pris par tout le monde, nous disons que nous proposons un choix pertinent qui a beaucoup de sens pour beaucoup de parents. »

Le nouveau produit a également déjà satisfait aux normes alimentaires australiennes et néo-zélandaises et devrait être commercialisé dans les supermarchés de Nouvelle-Galles du Sud et de l'État de Washington en mai

Cependant, Susie Burrell, une diététiste clinique qui travaille au Westmead Children’s Hospital de Sydney, a remis en question les préparations pour nourrissons à base de plantes.

Elle a déclaré que de nombreuses recherches avaient été menées pour garantir que d’autres préparations pour nourrissons «imitent les propriétés nutritionnelles denses du lait maternel».

« Vous ne pouvez pas simplement prendre de l’amidon de riz et de l’huile de noix de coco et y ajouter des vitamines et reproduire quoi que ce soit du lait maternel, ou même des préparations pour nourrissons », a-t-elle déclaré.

Le Dr Burrell a déclaré que les parents devraient consulter une diététiste pédiatrique s’ils envisagent un régime végétalien pour leurs enfants.

La formule pour bébé Sprout Organic sera lancée en mai avant de s’étendre à d’autres États et éventuellement à l’international.