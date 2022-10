Selah Marley répond au contrecoup sur la chemise “White Lives Matter”

Selah Marley réagit à tous les contrecoups qu’elle a reçus après avoir enfilé une chemise “White Lives Matter” lors du dernier défilé de mode de Kanye West.

Partout sur les réseaux sociaux cette semaine, il a été impossible d’ignorer le discours entourant la dernière cascade de Ye. Bien sûr, de nombreux fans ont critiqué le rappeur pour avoir porté une chemise “White Lives Matter” lors de son défilé de mode Yeezy Season 9, mais il n’était pas le seul à avoir été critiqué pour le vêtement.

La fille de Lauryn Hill, Selah Marley, était mannequin dans l’émission et, en tant que participante portant la chemise, elle était également à la réception d’une tonne de vitriol. Elle a abordé la controverse sur son histoire Instagram mardi, affirmant qu’elle ne permettrait pas aux internautes de l’intimider pour quelque chose qu’ils ne comprennent pas.

Elle a poursuivi: “Vous ne pouvez pas m’intimider, me manipuler ou m’amener au silence. Vous ne m’intimiderez pas non plus pour que je sois ce que je ne veux pas être. Je me fiche du nombre de tweets que vous faites, de DM que vous envoyez ou d’articles que vous écrivez.

“Pendant tout ce chaos, je n’ai pas encore parlé de mon expérience”, a écrit Marley. “Si vous me connaissez, vous savez que rien de ce que je fais n’est sans réflexion et intention profondes. Attendez d’entendre ce que j’ai à dire.