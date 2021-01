L’écrivain de longue date de la NBA, Sekou Smith, connu pour sa perspicacité dans le basket et son comportement amical, est décédé mardi du COVID-19. Il avait 48 ans.

Smith a commencé à couvrir la NBA et les Indiana Pacers en 2001 pour The Indianapolis Star et s’est déplacé vers le sud pour couvrir les Atlanta Hawks pour le Atlanta Journal-Constitution de 2005 à 2009. Turner Sports l’a embauché en 2009, il a écrit sur la ligue pour NBA.com et a fourni des analyses sur NBA TV.

Diplômé de l’État de Jackson, Smith a également travaillé au Clarion-Ledger à Jackson, Mississippi.

« La NBA pleure le décès de Sekou Smith, un membre bien-aimé de la famille NBA », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. «Sekou était l’un des journalistes les plus affables et les plus dévoués de la NBA et un ami formidable pour tant de personnes à travers la ligue. Il a couvert le jeu pendant plus de deux décennies, y compris les 11 dernières années avec Turner Sports, où il a montré toute sa gamme de compétences en tant qu’analyste télévisuel, animateur de podcast et écrivain.

« L’amour de Sekou pour le basket était clair pour tous ceux qui le connaissaient et cela a toujours brillé dans son travail. Nos sincères condoléances vont à sa femme, Heather, et à leurs enfants, Gabriel, Rielly et Cameron. »

Smith s’est épanoui avec son rôle sur NBA.com et NBA TV où il avait une présence et un suivi importants.

Smith, originaire de Grand Rapids, Michigan, et fan de Wolverines, était passionné par le sport et le basketball et la NBA en particulier. Derrière son attitude décontractée, Smith a poussé à raconter des histoires de la NBA avec clarté et perspicacité.

« Son impact se fera sentir pour toujours à cause de la façon dont il était un homme », a déclaré Steve Smith, un collègue et ami de Turner Sports, ancien joueur de la NBA, lors d’un hommage à l’antenne.

L’effusion de condoléances s’est répandue profondément et largement, de ses amis proches sur le rythme de la NBA aux joueurs et entraîneurs qu’il a couverts, tels que Chris Paul, Dwyane Wade, Stan Van Gundy et Steve Kerr.