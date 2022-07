Sekou Mara: Southampton finalise la signature de l’attaquant bordelais pour un contrat de quatre ans | Nouvelles du football

Southampton a finalisé un accord pour signer l’attaquant Sekou Mara de Bordeaux sur un contrat de quatre ans.

L’entraîneur-chef des Saints, Ralph Hasenhuttl, a élargi son filet cet été à la recherche d’un potentiel caché, l’Autrichien faisant du joueur de 19 ans sa sixième signature de la fenêtre de transfert.

Mara avait été liée aux rivaux de Premier League Leeds et Newcastle, ainsi qu’à l’équipe allemande du Borussia Mönchengladbach.

L’international français des moins de 21 ans a marqué six buts en 26 matches de Ligue 1 la saison dernière pour Bordeaux, qui a été relégué après avoir terminé en bas du tableau.

Au milieu de difficultés financières, le club a décidé de tirer profit de l’un de ses précieux atouts.

Mara a déclaré: “Je suis vraiment heureuse de signer pour Southampton et d’être un Saint pour les prochaines années. Southampton m’a donné une bonne opportunité de progresser.

“Je suis un jeune joueur et je dois travailler. Je pense que Southampton est le meilleur club pour moi pour me développer et progresser pour devenir l’un des meilleurs. Je suis impatient de commencer avec cette équipe et de marquer des buts.”

Hasenhuttl a ajouté : “Sekou vient ici pour marquer des buts et a montré en championnat de France qu’il pouvait le faire, maintenant il doit travailler dur et montrer qu’il peut le faire en Premier League.

“C’est un jeune homme qui aura besoin de temps pour s’adapter à un nouveau pays et à une nouvelle ligue, mais nous sommes ravis de son potentiel et de ce qu’il peut devenir à l’avenir.”

Mara a fait irruption dans l’équipe première de Bordeaux en février 2021 et a marqué un total de sept buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues.

Southampton a déjà signé Armel Bella-Kotchap, Romeo Lavia, Joe Aribo, Gavin Bazunu et Mateusz Lis cet été pour un total combiné de plus de 50 millions de livres sterling.

‘Mara une signature significative pour les Saints’

Le journaliste de Sky Sports News, Mark McAdam :

“J’ai parlé à quelques personnes du club au début de l’été et leur ai demandé quel était le mandat pour la fenêtre. Historiquement, Southampton ne dépense pas beaucoup d’argent, mais ils m’ont dit que ce serait le ‘ transformation de l’été’.

“Ils m’ont dit qu’un certain nombre de personnes quitteraient le club et qu’un certain nombre de nouveaux visages arriveraient. Immédiatement, Ralph Hasenhuttl a remodelé son équipe de backroom en quatre ou cinq entraîneurs et il les a remplacés.

“Ils ont maintenant remodelé l’équipe avec de jeunes joueurs talentueux et bruts avec beaucoup de potentiel. Le dernier joueur à être sur leur radar est l’attaquant bordelais de 19 ans, Sekou Mara.

“Financièrement, Bordeaux est dans une situation très difficile en ce moment et le joueur aurait quitté le club car il savait que l’argent que son transfert générerait sauverait le club à court terme.

“Southampton a un jeune vraiment talentueux qui a été regardé par un certain nombre d’équipes de Premier League pour pas très cher.

“C’est précisément ce que Hasenhuttl veut faire – faire venir de jeunes joueurs et les développer. C’est une signature vraiment importante pour Southampton, leur sixième de l’été avec plus de 50 millions de livres déjà dépensés.”

Qui Southampton a-t-il signé et vendu jusqu’à présent?

Dans

Armel Bella-Kotchap – VfL Bochum, 9,5 millions de livres sterling

Roméo Lavia -Man City, 12 millions de livres sterling

Joe Aribo – Rangers, 10 millions de livres sterling

Gavin Bazunu -Man City, 15 millions de livres sterling

Mateusz Lis – Altaï, gratuit

Sékou Mara – Bordeaux, non communiqué

Dehors

Fraser Forster – Tottenham, gratuit

Harry Lewis – Bradford, gratuit

Ramello Mitchell – West Brom, gratuit

Dan N’Lundulu – Cheltenham, prêt

Kazeem Olaïgbé – Comté de Ross, prêt

Caleb Watts – Morecambe, prêt

Ethan Burnet – publié

Shane Long – Lecture, gratuit

Oludare Olufunwa – publié

Benni Smales-Brathwaite – publié

Jayden Smith – publié

