Séjours de 7 300 à 12 mois : des cabanes néolithiques obsolètes trouvées en Espagne !

Des découvertes exceptionnelles ont été mises au jour sur le site néolithique de La Draga de Banyoles. Les travaux d’excavation ont révélé les vestiges bien conservés de cabanes en bois historiques, mettant en lumière la vie des communautés agricoles qui se sont établies autour de L’Estany il y a environ 7 300 ans.

Site Web néolithique de La Draga

La Draga est un site lacustre du Néolithique ancien situé à Banyoles en Catalogne, en Espagne, et c’est le seul site lacustre préhistorique connu dans la péninsule ibérique. Il a fait l’objet de nombreuses fouilles sur le site Web depuis 1990, date à laquelle il a été découvert lors des travaux de construction des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone.

D’un point de vue archéologique, La Draga se distingue par la préservation exceptionnelle des ressources naturelles gorgées d’eau, telles que les os, le bois, les fibres, les textiles, les graines, les feuilles et les champignons, mises au jour lors des fouilles. Ces résultats ont fourni des informations inestimables sur le cadre traditionnel et la dynamique sociétale du monde.

Maisons des premiers colons à La Draga

UN rapport de l’IPHES décrit les résultats des fouilles les plus récentes, qui ont débuté le 4 septembre.

Le premier objectif de la fouille a été l’espace le plus au nord du site, généralement appelé secteur B. Cet espace se distingue par ses conditions favorables à la préservation des matériaux naturels.

« Le travail sur le site Web de La Draga a permis de documenter les éléments structurels des constructions en piquets dans un excellent état de conservation », ont expliqué les codirecteurs du projet de recherche, Toni Palomo, Raquel Piqué et Xavier Terradas.

Ils ont ajouté :

« Il s’agit essentiellement de planches massives de plus de trois mètres de long qui occupent pratiquement tout le sol de l’espace fouillé. Le processus de fouille devrait permettre de faire des interprétations très précises de la forme de ces cabanes, des méthodes de construction et de l’époque de leur construction, ainsi que de leurs relations avec les zones fouillées lors de campagnes antérieures.

Les vestiges de cabanes ont été correctement préservés, grâce à des matériaux naturels vieux de plus de 7 000 ans. (Conseil de la Métropole de Banyoles/ IPHÈS)

L’enquête est un effort de collaboration mené par le Collège autonome de Barcelone (UAB), le Conseil supérieur d’analyse scientifique (CSIC-IMF Barcelone), le Musée d’archéologie de Catalogne (MAC) et le Cœur d’archéologie sous-marine de Catalogne (CASC). ). Les principaux contributeurs de l’unité archéobotanique de l’Institut catalan de paléoécologie humaine et d’évolution sociale (IPHES-CERCA) comprennent le Dr Jordi Revelles et le Dra. Marian Berihuete, entre autres.

En référence au LAC DE BOIS mission d’analyse, des efforts ont été faits pour observer l’état de conservation des matériaux naturels. La mission européenne vise à comprendre l’influence du changement climatique sur les gisements lacustres du sud de l’Europe, avec un objectif plus large de façonner des politiques d’assurance de conservation pour cet important patrimoine européen.

Enquêtes sous-marines au lac Banyoles

Au-delà du premier site de fouilles, la campagne a également mené des enquêtes terrestres et sous-marines sur la rive ouest du lac Banyoles. « Les sondages effectués nous ont permis de documenter des signes d’un grand intérêt afin de reconstituer à quoi ressemblait le décor à l’époque préhistorique », a commenté le Dr Jordi Revelles.

Étude sous-marine en cours à proximité du lac de Banyoles (Conseil de la Métropole de Banyoles/ IPHÈS)

Cette campagne de marketing archéologique de quatre ans, s’étendant de 2022 à 2025, est approuvée par la Direction commune du patrimoine culturel de la Generalitat et coordonnée par le Musée archéologique de Banyoles. Les sources de financement de ces découvertes comprennent le Musée Archéologique de Banyoles, le Département de Culture de la Generalitat de Catalunya, le CSIC, l’UAB, le MAC et le Ministère des Sciences et de l’Innovation.

Gadgets découverts lors des fouilles en cours sur le site de La Draga (Banyoles). (Conseil de la Métropole de Banyoles/ IPHÈS)

Image principale : des cabanes préservées vieilles de 7 300 ans trouvées sur le site Web néolithique de La Draga en Catalogne, en Espagne. Approvisionnement : Mairie de Banyoles/ IPHÈS

