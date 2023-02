Séismes Turquie-Syrie: l’Unicef ​​dit que des milliers d’enfants pourraient être parmi les morts

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les équipes de secours sont dans une course contre la montre pour retrouver les survivants des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie, craignant que le bilan final n’atteigne 20 000 morts.

Des équipes de recherche du monde entier, ainsi que près de 25 000 secouristes de Turquie, se sont répartis sur l’immense zone qui a été aplatie par les secousses, bien que la pluie et la neige, ainsi que les températures en chute libre la nuit, aient entravé les efforts – ce qui signifie que de nombreuses régions ont jusqu’à présent été laissées sans aide.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 23 millions de personnes dans les deux pays pourraient être directement touchées par les tremblements de terre, dont 1,4 million d’enfants. L’Unicef ​​estime également que le nombre de morts pourrait finir par inclure des milliers d’enfants.

“C’est maintenant une course contre la montre”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Genève. “Chaque minute, chaque heure qui passe, les chances de retrouver des survivants en vie diminuent.”

Catherine Smallwood, responsable des urgences de l’OMS pour l’Europe, a déclaré que le nombre de morts augmentait “de manière significative” dans la semaine suivant les catastrophes, et qu’il était possible d’atteindre 20 000.

Les habitants ont été contraints d’essayer de sortir leurs proches des bâtiments qui se sont effondrés autour d’eux. Les personnes piégées ont appelé ou envoyé des messages par téléphone pour donner une idée de leur emplacement.

“Nous pouvions entendre leurs voix, ils appelaient à l’aide”, a déclaré Ali Silo, dont les deux proches n’ont pu être sauvés dans la ville turque de Nurdag. En fin de compte, il a été laissé à Silo, un Syrien arrivé de Hama il y a dix ans, et à d’autres habitants de récupérer les corps et ceux de deux autres victimes, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Dans la ville turque d’Antakya, capitale de la province de Hatay près de la frontière syrienne, une voix de femme a été entendue appelant à l’aide sous un tas de décombres. Pleurant sous la pluie, un habitant qui s’appelait Deniz se tordit les mains de désespoir.

“Ils font du bruit mais personne ne vient”, a déclaré l’homme à Reuters. « Nous sommes dévastés, nous sommes dévastés. Mon Dieu… Ils appellent. Ils disent : « Sauvez-nous », mais nous ne pouvons pas les sauver. Comment allons-nous les sauver ? Il n’y a plus personne depuis le matin.

Il y a eu un certain nombre d’histoires de personnes de tous âges retirées de l’épave de l’endroit où elles vivaient, y compris un bébé né dans les décombres.

La Turquie a déclaré que plus de 8 000 personnes avaient été retirées des décombres mardi après-midi. Le nombre de morts en Turquie et en Syrie a rapidement dépassé les 6 000 au cours de la journée, la majorité provenant de régions du sud de la Turquie. Ce nombre ne devrait qu’augmenter, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmant qu’il y avait un certain nombre de régions des deux pays pour lesquelles il n’y avait pas encore d’informations.

Les principaux tremblements de terre qui ont frappé la Turquie – et ont été ressentis en Syrie (Indépendant)

Les autorités turques affirment que quelque 13,5 millions de personnes ont été touchées dans une zone s’étendant sur environ 280 miles d’Adana à l’ouest jusqu’à Diyarbakir à l’est, et 190 miles de Malatya au nord à Hatay au sud. Le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré les 10 provinces turques touchées comme zone sinistrée et a imposé l’état d’urgence dans la région pendant trois mois. Cela permettra au président et au cabinet de contourner le parlement lors de la promulgation de nouvelles lois et de limiter ou de suspendre les droits et libertés.

Les autorités syriennes ont signalé des morts aussi loin au sud que Hama, à environ 60 miles de l’épicentre, avec des équipes de secours dans les zones d’opposition du nord-ouest suggérant qu’il pourrait y avoir des centaines de personnes piégées sous les décombres.

D’autres pays ont également signalé des personnes portées disparues, le Royaume-Uni affirmant que le sort de trois ressortissants britanniques est inconnu et que quelques dizaines d’autres qui ont été directement touchés sont pris en charge.

Pour ceux qui restent sans abri dans les deux pays, des milliers de personnes se sont rassemblées dans des abris d’urgence de fortune ou des mosquées, qui ont ouvert leurs portes. D’autres ont dormi dans des voitures ou se sont blottis dans des centres commerciaux, des stades ou des centres communautaires. Certains ont passé la nuit dehors dans des couvertures à se rassembler autour des feux.

Les gens marchent le long d’une rue jonchée de débris alors qu’ils recherchent des proches à Hatay, dans le sud-est de la Turquie (AFP/Getty)

Beaucoup ont vu leurs maisons détruites ou ont trop peur de revenir en raison de la menace de répliques, des dizaines d’entre elles ayant été ressenties depuis le séisme massif initial de magnitude 7,8 et un séisme de magnitude 7,5 quelques heures plus tard. Ces répliques ont parfois atteint près de la magnitude 6.

Quelque 380 000 personnes en Turquie se sont réfugiées dans des abris ou des hôtels gouvernementaux, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay. Le gouvernement turc prévoit d’ouvrir davantage d’hôtels dans le centre touristique d’Antalya, à l’ouest, pour héberger temporairement les personnes touchées par les tremblements de terre. De nombreuses personnes portent encore les vêtements qu’elles portaient lorsque le premier tremblement de terre a frappé à 4 heures du matin, heure locale, lundi.

Rami Araba, qui travaille pour CARE International, une organisation caritative humanitaire, est à Gaziantep. “Il n’y a pas d’eau et nous sommes dehors dans la neige par un froid glacial”, dit-il depuis un abri. “Les répliques sont très fortes, et tout le monde craint que le prochain bâtiment ne s’effondre, donc personne n’ose rentrer à l’intérieur.”

« Le nombre de personnes touchées est extrêmement élevé. Personne ne vous demande si vous êtes turc ou syrien, peu importe maintenant. Il y a des étudiants, des gens de différentes nationalités et nous sommes tous sous le choc.

La situation à long terme est particulièrement grave pour la Syrie, le pays ayant été ravagé par des années de combats. Dans les zones contrôlées par l’opposition dans le nord-ouest du pays, les infrastructures telles que les hôpitaux et les abris sont déjà submergées par des millions de personnes déplacées pendant la guerre, tandis qu’un certain nombre de zones ont été rasées par les bombardements répétés des forces du président syrien Bashar al-Assad. Le gouvernement syrien a été accusé de faire de la politique avec l’aide, l’ambassadeur syrien à l’ONU, Bassam Sabbagh, affirmant que son pays devrait être responsable de l’acheminement de toute l’aide dans le pays, y compris les zones qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement. Le flux d’aide de l’ONU de la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie a été temporairement interrompu en raison de dommages aux routes et d’autres problèmes logistiques.

Dans la ville syrienne de Hama, Abdallah al Dahan a déclaré que les funérailles de plusieurs familles avaient lieu mardi.

“C’est une scène terrifiante dans tous les sens”, a-t-il déclaré à Reuters. “De toute ma vie, je n’ai rien vu de tel, malgré tout ce qui nous est arrivé.”

