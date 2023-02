Séismes en Turquie et en Syrie : conséquences et mises à jour sur la crise humanitaire

Des milliers de personnes ont été tuées après deux puissants tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie aux petites heures du matin du 6 février. Le premier tremblement de terre – un tremblement de terre de magnitude 7,8, égal au plus fort tremblement de terre jamais enregistré en Turquie – a été suivi d’un tremblement de terre de magnitude 7,5. et des dizaines de répliques puissantes.

Ces tremblements de terre viennent s’ajouter à une guerre civile de plus de 10 ans en Syrie, qui déstabilise la région depuis des années. Le pays souffre toujours d’une urgence humanitaire continue – et chroniquement sous-financée. Des millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de la Syrie ou ont fui vers la Turquie, qui fait face à une inflation élevée et à une crise économique qui s’aggrave. Le tremblement de terre a provoqué des dégâts et des destructions considérables dans certaines des zones les plus à risque de la région.

Des milliers de personnes sont blessées et le nombre de morts continue d’augmenter alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans des conditions difficiles, froides et orageuses. Le temps glacial entrave certains des efforts de récupération, car la fenêtre pour trouver des survivants devient de plus en plus étroite.

Ceci est une histoire en développement. Suivez-nous pour les dernières nouvelles, mises à jour et comment aider.