Séismes en Turquie : des jumeaux d’un an piégés dans les décombres pendant 40 heures

vidéo Une paire de jumeaux d’un an ont été les derniers enfants à être sauvés des épaves du tremblement de terre en Turquie. Les enfants ont été tirés des décombres avec leurs parents après avoir passé 40 heures piégés dans leur maison effondrée à Gazientep, dans le sud-est de l’Anatolie. Plus de 11 000 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées dans 10 provinces de l’autre côté de la frontière turco-syrienne après que deux violents tremblements de terre de magnitudes 7,7 et 7,6 ont frappé la région lundi. Ailleurs en Turquie, les pompiers ont sauvé mardi une fillette d’un an des décombres dans la municipalité d’Antalya frappée par le séisme. Des images montraient le sauveteur embrassant le bébé enveloppé dans une couverture et le livrant aux ambulanciers. Des jumeaux tout-petits ont été sauvés des décombres 40 heures après le tremblement de terre en Turquie (Photo: Service de police turc) UN Un nouveau-né a également été sauvé lors d’un sauvetage miraculeux après que sa mère se soit retrouvée coincée sous un bâtiment effondré en Syrie alors qu’elle accouchait. Des images montraient la petite fille transportée en lieu sûr à Jenderes. Bien qu’elle ait survécu à l’épreuve, sa mère serait décédée tragiquement, avec le reste de sa famille. Feryal Yasar, 39 ans, a également été sauvée des décombres d’un immeuble de six étages effondré après avoir été repérée par une équipe de recherche. L’agence d’urgence turque AFAD indique que plus de 2 600 personnes de 65 pays ont été envoyées dans la zone sinistrée pour aider leurs sauveteurs. Mais leurs efforts ont été encore entravés par près de 200 répliques, ce qui a rendu la vérification à travers des structures instables incroyablement difficile. Au total, 300 000 couvertures et plus de 41 000 tentes familiales ont été livrées. Cependant, moins d’aide a été fournie à la Syrie en raison de la guerre civile en cours et de la situation politique difficile. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Un enfant d’un an a été miraculeusement sauvé des décombres (Photo: Getty) La présidente de la commission des affaires étrangères, Alicia Kearns, a déclaré que les Britanniques devraient faire un don à un groupe humanitaire syrien s’ils veulent aider aux efforts de sauvetage après le tremblement de terre. “Je demanderais à tous ceux qui veulent aider, en particulier en Syrie… s’il vous plaît, faites un don aux Casques blancs”, elle a dit à la BBC. «Les vidéos incroyables que vous voyez d’enfants retirés de bâtiments détruits, la raison pour laquelle ces personnes sont des experts en la matière, c’est parce qu’elles ont passé 12 ans à sortir des gens de bâtiments incendiés bombardés. “Veuillez faire un don aux Casques blancs et les soutenir, et le gouvernement concentrera donc son soutien sur la Turquie.” Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

