Séismes en Afghanistan : les sauveteurs recherchent les survivants – et les morts – alors que l’aide arrive au compte-goutte

« Tout le monde est occupé à chercher des corps partout, on ne sait pas s’il y en a d’autres aussi sous les décombres. »

Des volontaires à bord de camions remplis de nourriture, de tentes et de couvertures ont afflué vers des zones difficiles d’accès, à 30 km au nord-ouest de la ville d’Herat, capitale de la province du même nom, frappée samedi par un séisme de magnitude 6,3 et huit puissantes répliques.

Des villageois et des volontaires afghans ont aidé lundi à secourir les survivants d’une série de tremblements de terre meurtriers, alors que l’aide commençait à arriver dans la région dévastée.

Les autorités locales et nationales ont donné des chiffres contradictoires sur le nombre de morts et de blessés.

Les tremblements de terre en Afghanistan tuent plus de 2 400 personnes et en blessent au moins 2 000

L’administration talibane a déclaré dimanche qu’au moins 2.400 personnes avaient été tuées et de nombreux autres blessés dans les séismes, qui ont été parmi les plus meurtriers au monde cette année après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, dans lesquels environ 50.000 personnes ont été tuées.

Le Bureau humanitaire des Nations Unies estime le bilan à 1 023 morts, avec 1 663 blessés et plus de 500 disparus.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 11 000 personnes réparties dans 1 655 familles avaient été touchées.

À l’approche de l’hiver, leur fournir un abri constituera un défi majeur pour le gouvernement taliban afghan, qui a pris le pouvoir en août 2021 et entretient des relations tendues avec les organisations humanitaires internationales.

Les autorités talibanes ont interdit aux femmes de travailler pour l’ONU et les organisations non gouvernementales (ONG) dans le pays, ce qui rend difficile l’évaluation des besoins des familles dans les régions profondément conservatrices du pays.

Les voisins du Pakistan et de l’Iran ont proposé d’envoyer des sauveteurs et de l’aide humanitaire, tandis que la Croix-Rouge chinoise a proposé une aide en espèces.

Un garçon pleure à côté des débris dans le district de Zenda Jan, province d’Herat, Afghanistan. Photo : Reuters

Save the Children a qualifié le séisme de « crise sur crise ».

« L’ampleur des dégâts est horrible. Les chiffres touchés par cette tragédie sont vraiment inquiétants », a déclaré Arshad Malik, directeur national du groupe.

Dans le village de Sarboland, un journaliste de l’Agence France-Presse a vu des maisons détruites, des effets personnels flottant au vent tandis que des femmes et des enfants campaient en plein air.

La plupart des maisons rurales en Afghanistan sont construites en terre cuite autour de poteaux de support en bois, avec peu de renforts modernes en acier.

Les familles élargies multigénérationnelles vivent généralement sous le même toit, ce qui signifie que des catastrophes telles que le séisme de samedi peuvent dévaster les communautés locales.

L’Afghanistan souffre déjà d’une grave crise humanitaire, avec le retrait généralisé de l’aide étrangère suite au retour au pouvoir des talibans.

La province d’Herat – qui abrite environ 1,9 million d’habitants à la frontière avec l’Iran – a également été frappée par une sécheresse qui a duré plusieurs années et qui a paralysé de nombreuses communautés agricoles en difficulté.

L’Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de montagnes de l’Hindu Kush, située près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers se sont retrouvées sans abri en juin dernier après qu’un séisme de magnitude 5,9 a frappé la province pauvre de Paktika.

Agence France-Presse, Reuters et Associated Press