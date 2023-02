Séisme Turquie-Syrie : les secouristes recherchent des survivants

ADANA, Turquie –

Des sauveteurs en Turquie et en Syrie ravagée par la guerre ont fouillé la nuit glaciale de mardi, dans l’espoir de tirer plus de survivants des décombres après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a tué plus de 4 000 personnes et renversé des milliers de bâtiments dans une vaste région.

Les autorités craignaient que le nombre de morts du tremblement de terre et des répliques de lundi avant l’aube ne continue d’augmenter alors que les sauveteurs cherchaient des survivants parmi les enchevêtrements de métal et de béton répartis dans la région en proie à la guerre civile de 12 ans en Syrie et à la crise des réfugiés.

Les survivants ont crié à l’aide dans des montagnes de débris alors que les premiers intervenants faisaient face à la pluie et à la neige. L’activité sismique a continué à secouer la région, y compris une autre secousse presque aussi puissante que le séisme initial. Les travailleurs ont soigneusement retiré des dalles de béton et ont attrapé des corps alors que des familles désespérées attendaient des nouvelles de leurs proches.

“Mon petit-fils a 1 an et demi. S’il vous plaît, aidez-les, s’il vous plaît. … Ils étaient au 12e étage”, a pleuré Imran Bahur devant son immeuble détruit dans la ville turque d’Adana lundi.

Des dizaines de milliers de personnes sans abri en Turquie et en Syrie ont dû passer une nuit dans le froid. Dans la ville turque de Gaziantep, une capitale provinciale à environ 33 kilomètres (20 miles) de l’épicentre, les gens se sont réfugiés dans les centres commerciaux, les stades, les mosquées et les centres communautaires. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété sept jours de deuil national.

Le président américain Joe Biden a appelé Erdogan pour exprimer ses condoléances et offrir son aide à l’allié de l’OTAN. La Maison Blanche a déclaré qu’elle envoyait des équipes de recherche et de sauvetage pour soutenir les efforts de la Turquie.

Le tremblement de terre, qui était centré dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, a envoyé des habitants de Damas et de Beyrouth se précipiter dans la rue et a été ressenti jusqu’au Caire.

Cela a aggravé la misère dans une région qui a connu d’énormes souffrances au cours de la dernière décennie. Du côté syrien, la zone est divisée entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave contrôlée par l’opposition du pays, qui est entourée par les forces gouvernementales soutenues par la Russie. La Turquie, quant à elle, abrite des millions de réfugiés de la guerre civile.

Dans l’enclave tenue par les rebelles, des centaines de familles sont restées piégées dans les décombres, a déclaré l’organisation d’urgence de l’opposition connue sous le nom de Casques blancs dans un communiqué. La région regorge de quelque 4 millions de personnes déplacées d’autres parties du pays par la guerre. Beaucoup vivent dans des bâtiments déjà détruits par les bombardements militaires.

Les centres médicaux surchargés se sont rapidement remplis de blessés, ont déclaré des secouristes. Certaines installations ont dû être vidées, dont une maternité, selon l’organisation médicale SAMS.

Plus de 7 800 personnes ont été secourues dans 10 provinces, selon Orhan Tatar, un responsable de l’autorité de gestion des catastrophes de Turkiye.

La région se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre tout aussi puissants qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

Le US Geological Survey a mesuré le tremblement de terre de lundi à 7,8, avec une profondeur de 18 kilomètres (11 miles). Quelques heures plus tard, un tremblement de magnitude 7,5, probablement déclenché par le premier, a frappé à plus de 100 kilomètres (60 miles).

La deuxième secousse a fait basculer un immeuble à plusieurs étages dans la ville turque de Sanliurfa dans la rue dans un nuage de poussière alors que les passants hurlaient, selon la vidéo de la scène.

Des milliers de bâtiments se seraient effondrés dans une vaste zone s’étendant des villes syriennes d’Alep et de Hama à Diyarbakir en Turquie, à plus de 330 kilomètres (200 miles) au nord-est.

Rien qu’en Turquie, plus de 5 600 bâtiments ont été détruits, ont indiqué les autorités. Des hôpitaux ont été endommagés et un s’est effondré dans la ville d’Iskenderun.

Des températures extrêmement froides pourraient réduire le temps dont disposent les sauveteurs pour sauver les survivants piégés, a déclaré le Dr Steven Godby, expert en risques naturels à l’Université de Nottingham Trent. La difficulté de travailler dans des zones en proie à la guerre civile compliquerait davantage les efforts de sauvetage, a-t-il déclaré.

Des offres d’aide – des équipes de recherche et de sauvetage aux fournitures médicales et à l’argent – ont afflué de dizaines de pays, ainsi que de l’Union européenne et de l’OTAN. La grande majorité était pour la Turquie, avec une promesse russe et même israélienne d’aide au gouvernement syrien, mais il n’était pas clair si certains iraient dans la poche dévastée tenue par les rebelles dans le nord-ouest.

La Défense civile syrienne de l’opposition a qualifié la situation dans l’enclave de “désastreuse”.

La zone contrôlée par l’opposition, centrée sur la province d’Idlib, est assiégée depuis des années, avec de fréquentes frappes aériennes russes et gouvernementales. Le territoire dépend d’un flux d’aide de la Turquie pour tout, de la nourriture aux fournitures médicales.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que 224 bâtiments dans le nord-ouest de la Syrie avaient été détruits et au moins 325 endommagés, y compris des entrepôts d’aide. L’ONU assistait chaque mois 2,7 millions de personnes via des livraisons transfrontalières, qui pourraient désormais être interrompues.

Dans un hôpital d’Idlib, Oussama Abdel Hamid a déclaré que la plupart de ses voisins étaient morts lorsque leur immeuble commun de quatre étages s’était effondré. Alors qu’il s’enfuyait avec sa femme et ses trois enfants, une porte en bois est tombée sur eux, les protégeant des chutes de débris.

“Dieu m’a donné un nouveau souffle de vie”, a-t-il déclaré.

Dans la petite ville d’Azmarin tenue par les rebelles syriens dans les montagnes près de la frontière turque, les corps de plusieurs enfants morts, enveloppés dans des couvertures, ont été transportés à l’hôpital.

Dans la ville turque de Kahramanmaras, les sauveteurs ont sorti deux enfants vivants des décombres, et on pouvait en voir un allongé sur une civière sur le sol enneigé. La chaîne de télévision turque CNN Turk a déclaré qu’une femme avait été retrouvée vivante à Gaziantep après qu’un chien de sauvetage l’ait détectée.

À Adana, une vingtaine de personnes, dont certaines portaient des gilets de sauvetage d’urgence, ont utilisé des scies électriques au sommet de la montagne en béton d’un bâtiment effondré pour ouvrir de l’espace permettant aux survivants de sortir ou d’être secourus.

“Je n’ai plus la force”, a entendu un survivant crier sous les décombres d’un autre bâtiment à Adana alors que les secouristes tentaient de l’atteindre, a déclaré Muhammet Fatih Yavuz, un habitant local.

À Diyarbakir, des centaines de secouristes et de civils ont formé des lignes à travers un énorme monticule d’épaves, passant des morceaux de béton brisés et des effets personnels alors qu’ils cherchaient des survivants piégés.

Au moins 2 921 personnes ont été tuées dans 10 provinces turques, avec près de 16 000 blessés, selon les autorités turques. Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien s’est élevé à 656 personnes, avec quelque 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé. Dans le nord-ouest du pays, tenu par les rebelles, les groupes qui y opèrent ont déclaré qu’au moins 450 personnes étaient mortes et plusieurs centaines de blessées.

Huseyin Yayman, un législateur de la province turque de Hatay, a déclaré que plusieurs membres de sa famille étaient coincés sous les décombres de leurs maisons effondrées.

“Il y a tellement d’autres personnes qui sont également piégées”, a-t-il déclaré par téléphone à la télévision HaberTurk. “Il y a tellement de bâtiments qui ont été endommagés. Les gens sont dans les rues. Il pleut, c’est l’hiver.”

Alsayed a signalé d’Azmarin, en Syrie, tandis que Fraser a signalé d’Ankara, en Turquie. Les rédacteurs de l’Associated Press Zeynep Bilginsoy à Istanbul, Bassem Mroue et Kareem Chehayeb à Beyrouth et Kim Tong-hyung à Séoul, en Corée du Sud, ont contribué à ce rapport.