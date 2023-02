Séisme Turquie-Syrie : les secouristes disent que des voix se font encore entendre sous les décombres

CNN

—



Les équipes de secours du sud de la Turquie disent qu’elles entendent encore des voix sous les décombres plus d’une semaine après un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8, offrant une lueur d’espoir de trouver plus de survivants.

Des images en direct diffusées sur l’affilié de CNN, CNN Turk, ont montré des sauveteurs travaillant dans deux zones de la région de Kahramanmaras, où ils tentaient de sauver trois sœurs qui seraient enterrées sous les décombres.

Dans la même région, les secouristes ont sauvé une femme de 35 ans qui aurait été enterrée pendant environ 205 heures, selon la chaîne de télévision publique TRT Haber.

Deux frères – Muhammed Enes Yeninar, 17 ans, et son frère Abdulbaki Yennir, 21 ans – ont également été tirés des bâtiments effondrés mardi, a également rapporté la chaîne de télévision. Plus à l’est, dans la ville d’Adiyaman, les sauveteurs ont sorti un garçon de 18 ans et un homme vivants des décombres, tandis que l’équipe de secours ukrainienne a sorti une femme vivante des décombres dans la province méridionale de Hatay, selon CNN Turk.

Huit jours après la secousse et ses répliques violentes, plus de 41 200 personnes ont été confirmées mortes à travers la Turquie et la Syrie, et les récits de survie se font rares.

L’UNICEF a déclaré qu’il craignait que même sans chiffres vérifiés, il soit “tragiquement clair” que le nombre d’enfants tués à la suite du séisme “continue d’augmenter”.

James Elder, porte-parole de l’agence des Nations unies pour l’enfance, a déclaré que 4,6 millions d’enfants vivaient dans les 10 provinces turques touchées par la catastrophe, tandis qu’en Syrie, 2,5 millions d’enfants ont été touchés.

Alors que les opérations de sauvetage commencent à se transformer en efforts de récupération, les travailleurs de l’ONU se précipitent pour acheminer l’aide aux survivants en Syrie à travers deux nouveaux passages frontaliers approuvés par le gouvernement à Damas.

Les Nations unies ont salué lundi la décision du président syrien Bashar al-Assad d’ouvrir “les deux points de passage de Bab Al-Salam et Al Ra’ee” entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie “pour une période initiale de trois mois afin de permettre la livraison en temps voulu de l’aide humanitaire ».

Mardi, onze camions transportant l’aide de l’ONU sont entrés dans le nord-ouest de la Syrie via le passage de Bab Al-Salam, a tweeté le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, ajoutant que 26 autres camions sont passés dans la région via le passage de Bab Al-Hawa.

La nouvelle est venue après Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mardi que les deux nouveaux points de passage frontaliers qui achemineront l’aide à l’intérieur de la Syrie depuis la Turquie “sont ouverts et que les marchandises circulent”.

António Guterres a souligné que les souffrances humaines causées par cette catastrophe naturelle ne devraient pas être aggravées par des obstacles créés par l’homme tels que l’accès, le financement et l’approvisionnement.

L’ONU lance un appel humanitaire de 397 millions de dollars pour les victimes du tremblement de terre en Syrie pendant trois mois et finalise un appel similaire pour les survivants en Turquie, a annoncé Guterres.

L’aide internationale a mis du temps à arriver dans les zones tenues par les rebelles dans le nord et le nord-ouest de la Syrie. La situation a été compliquée par des années de conflit et une crise humanitaire déjà existante qui a entraîné de nouvelles difficultés pour les survivants qui manquent de nourriture, d’abris et de médicaments alors qu’ils luttent contre des conditions hivernales glaciales.

Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad a déclaré la semaine dernière que toute aide reçue par le pays devait passer par la capitale Damas. Mais de nombreux pays occidentaux ont hésité à lever les sanctions malgré les demandes d’Assad, car les mesures ont été imposées à son régime après avoir mené une campagne brutale au cours de laquelle des centaines de milliers de civils ont été tués pendant des années de guerre civile.

Mardi également, un avion saoudien transportant 35 tonnes de nourriture, d’aide médicale et d’abris a atterri à l’aéroport international d’Alep, dans ce qui est la première expédition d’aide du royaume vers le territoire contrôlé par le gouvernement depuis le tremblement de terre du 6 février, ont rapporté les médias d’État syriens. .

Deux autres avions d’aide devraient arriver en Syrie mercredi et jeudi, selon Faleh al-Subei, chef du département d’aide au Centre d’aide et de secours humanitaires du roi Salmane.

Pendant ce temps, le vice-président turc Fuat Oktay a démenti les informations faisant état de pénuries de nourriture et d’aide. Il n’y a eu “aucun problème pour nourrir le public” et “des millions de couvertures sont envoyées dans toutes les régions”, a-t-il déclaré en direct à la télévision.

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que plus de 9 200 membres du personnel étranger participent aux opérations de recherche et de sauvetage du pays, tandis que 100 pays ont offert leur aide jusqu’à présent.

Lundi, le chef de l’aide de l’ONU, Griffiths, a déclaré que la phase de sauvetage de la réponse « touchait à sa fin » lors d’une visite dans la ville d’Alep, dans le nord de la Syrie.

“Et maintenant, la phase humanitaire, l’urgence de fournir un abri, des soins psychosociaux, de la nourriture, une scolarisation et un sens de l’avenir pour ces personnes, c’est notre obligation maintenant”, a-t-il déclaré.

Après avoir annoncé la fin de leur opération de recherche et de sauvetage la semaine dernière, le groupe des “Casques blancs”, officiellement connu sous le nom de Défense civile syrienne, a décrété lundi une période de deuil de sept jours dans les zones contrôlées par les rebelles dans le nord du pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné la nécessité de “se concentrer sur la réadaptation post-traumatique” lors du traitement des populations frappées par la catastrophe dévastatrice.

Le représentant de l’OMS en Turquie, Batyr Berdyklychev, a souligné le “problème croissant” d’une “population traumatisée”, prévoyant le besoin de services psychologiques et de santé mentale dans les régions touchées.

“Les gens commencent seulement à réaliser ce qui leur est arrivé après cette période de choc”, a déclaré Berdyklychev lors d’une conférence de presse depuis la ville turque d’Adana mardi.

L’OMS négocie avec les autorités turques pour s’assurer que les survivants du séisme puissent accéder aux services de santé mentale, a ajouté Berdyklychev, notant que de nombreuses personnes déplacées par le séisme vers d’autres régions de la Turquie “devront également être atteintes”.

Le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a déclaré lors du briefing que la “priorité immédiate” des 22 équipes médicales d’urgence déployées par l’OMS en Turquie est de “travailler particulièrement pour faire face au nombre élevé de patients traumatisés et de blessures catastrophiques”.

CORRECTION : Cette histoire a été mise à jour pour clarifier où le garçon de 18 ans et un homme ont été secourus, qui était dans la ville d’Adiyaman.