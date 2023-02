Séisme Turquie-Syrie : funérailles d’enfants volleyeurs

Il y a eu des scènes émouvantes à Famagouste alors que les personnes en deuil se rassemblaient ce week-end (Photo : AFP via Getty Images) Vingt-quatre enfants décédés la semaine dernière tremblement de terre catastrophique à la suite d’un tournoi de volley-ball ont tous été inhumés. Les écoliers – âgés de 11 à 14 ans – ont été tués aux côtés de 10 parents, quatre enseignants et un entraîneur lorsque leur hôtel à Adiyaman, en Turquie, s’est effondré. Une équipe de garçons et une équipe de filles auraient été du Turkish Maarif College de Famagouste, dans le nord contrôlé par les Chypriotes turcs, et auraient voyagé pour le concours. Ils avaient fêté une victoire et s’étaient couchés au 10e étage lorsque des secousses ont secoué la région. Les équipes de secours ont fouillé l’épave pour trouver des corps et ils ont été rapatriés. Leurs cercueils ont été transportés devant des parents au cœur brisé et des représentants du gouvernement à l’aéroport international d’Ercan à Nicosie. Des foules de personnes en deuil ont ensuite pleuré lors de funérailles consécutives tout au long du week-end. Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées pour dire au revoir (Photo: AFP via Getty Images)



Les habitants de Famagouste ont été dévastés par les pertes déchirantes (Photo: AFP via Getty Images)



Le tremblement de terre a volé au moins 33 000 vies (Photo: AFP via Getty Images) Les deux derniers services de l’entraîneur Osman Cetintas et du membre de l’équipe Havin Kilic ont eu lieu dimanche. Un parent de l’un des enfants a déclaré que la tragédie avait “dévasté” les habitants. Le Dr Mesel Veli a déclaré: «L’enfant de mon cousin était l’un des joueurs de volley-ball. “Le résultat insupportablement tragique de ce voyage scolaire pour participer au tournoi a dévasté la communauté locale.” Un habitant de Nicosie a déclaré que l’île est “si petite que tout le monde connaît quelqu’un dont l’enfant ou le petit-enfant est décédé”. «Il y a juste un sentiment vraiment triste ici depuis que c’est arrivé. Ils organisent des funérailles pour les enfants depuis des jours », ont-ils déclaré à Sky News. Ersin Tatar, président de la République turque de Chypre du Nord, a déclaré: “Nous avons fait nos adieux à nos Champion Angels avec nos larmes. « Notre douleur est grande. Je partage le chagrin des familles. Nous avions tous le cœur brisé.



Les personnes en deuil se rassemblent à l’extérieur de la mosquée Lala Mustafa Pacha dans la ville orientale de Famagouste à Chypre, dans le petit État chypriote turc séparatiste du nord de Chypre (Photo : AFP via Getty Images)



Des funérailles ont lieu pour les victimes “depuis des jours”, a déclaré un habitant (Photo: Agence Anadolu via Getty Images) “Nos Champion Angels seront toujours avec nous, ils vivront dans nos cœurs. Puissent-ils reposer en paix, que leur place soit le paradis. Deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé à neuf heures d’intervalle le sud-est de la Turquie et la Syrie le 6 février. Les catastrophes naturelles ont maintenant coûté la vie à au moins 35 000 personnes, mais le nombre de morts devrait encore augmenter. Les équipes de recherche ont passé au crible les décombres au milieu des villes et des cités, dans ce qui devient de plus en plus une opération pour récupérer des corps sous des tas de décombres qui étaient autrefois des maisons. L’ONU affirme que la phase de recherche et de sauvetage de cette opération « touche à sa fin » alors que les responsables se concentrent sur la fourniture d’abris, de nourriture et de soins de santé aux survivants. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

