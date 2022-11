Séisme en Indonésie : au moins 62 morts dans le tremblement de Java

CIANJUR, Indonésie –

Un tremblement de terre puissant et peu profond a renversé lundi des bâtiments et des murs sur l’île principale densément peuplée d’Indonésie, tuant au moins 62 personnes et en blessant des centaines alors que les gens fuyaient dans la rue, certains couverts de sang et de débris.

Les responsables rassemblaient des informations sur le bilan des personnes blessées et tuées par le séisme dans la région reculée.

Les secouristes ont soigné les blessés sur des civières et des couvertures à l’extérieur des hôpitaux, sur des terrasses et dans des parkings de la région de Cianjur, à environ trois heures de route de la capitale, Java. Les blessés, y compris des enfants, ont reçu des masques à oxygène et des lignes intraveineuses et ont été réanimés.

“Je me suis évanoui. C’était très fort”, a déclaré Hasan, un ouvrier du bâtiment qui, comme beaucoup d’Indonésiens, utilise un nom. “J’ai vu mes amis courir pour s’échapper du bâtiment. Mais il était trop tard pour sortir et j’ai été heurté par le mur.”

Les habitants, certains pleurant et tenant des enfants, ont fui les maisons endommagées après qu’un séisme de magnitude 5,6 a secoué la région de la province de Java occidental en fin d’après-midi, à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles). Cela a également provoqué la panique dans la grande région de Jakarta, où les gratte-ciel se sont balancés et certaines personnes ont été évacuées.

Les équipes de secours et les civils de Cianjur recherchaient des personnes enterrées dans des maisons en briques effondrées. Dans de nombreuses maisons, des morceaux de béton et de tuiles sont tombés à l’intérieur des chambres.

La commerçante Dewi Risma travaillait avec des clients lorsque le séisme a frappé et elle a couru vers la sortie.

“Les véhicules sur la route se sont arrêtés parce que le séisme était très fort”, a-t-elle dit. “J’ai senti qu’il avait tremblé trois fois, mais le premier a été le plus fort pendant environ 10 secondes. Le toit du magasin à côté du magasin dans lequel je travaille s’est effondré et les gens ont dit que deux avaient été touchés.”

L’Agence nationale d’atténuation des catastrophes a déclaré que le nombre de morts a atteint 62 et des centaines ont été blessés. Plus de 5 000 personnes sont évacuées.

Vingt-cinq personnes sont toujours enterrées dans les décombres du village de Cijedil, a déclaré le porte-parole de l’agence, Abdul Muhari.

Plusieurs glissements de terrain ont fermé des routes autour du quartier de Cianjur. Parmi les dizaines de bâtiments qui ont été endommagés, il y avait un internat islamique, un hôpital et d’autres installations publiques, a indiqué l’agence. Des coupures de courant ont été signalées.

Ridwan Kamil, gouverneur de l’ouest de Java, a déclaré que le gouvernement local, la police nationale et l’armée indonésienne recueillaient toujours des informations.

“Parce que Cianjur se caractérise par de nombreux endroits très éloignés, nous avons donc besoin de ces données pour déterminer la situation”, a déclaré Kamil.

La plupart des victimes et des survivants ont été transportés à l’hôpital gouvernemental de Cianjur.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a enregistré au moins 25 répliques.

“Le tremblement de terre était si fort. Mes collègues et moi avons décidé de sortir de notre bureau au neuvième étage en utilisant les escaliers de secours”, a déclaré Vidi Primadhania, un employé de la capitale, où de nombreux habitants se sont précipités dans les rues et d’autres se sont cachés sous des bureaux. .

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur la “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.