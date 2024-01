Séisme en Chine : un puissant séisme de magnitude 7,1 frappe la région du Xinjiang, près de la frontière avec le Kirghizistan

Hong Kong

CNN

—



Un séisme de magnitude 7,1 a secoué une partie montagneuse et reculée de La Chine mardi matin, dans la région de l’extrême ouest du Xinjiang, avec de multiples blessures signalées par les médias d’État et de fortes secousses ressenties dans des pays d’Asie centrale situés à des centaines de kilomètres.

Le séisme a frappé le comté de Wushi, également connu sous le nom de comté d’Uqturpan, dans la préfecture d’Aksu, près de la frontière avec le Kirghizistan, peu après 2 heures du matin, heure locale, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

De fortes secousses ont provoqué l’effondrement de deux maisons et la destruction de deux lignes électriques majeures près de l’épicentre, bien que l’électricité ait été rapidement rétablie, selon Xinhua.

L’autorité ferroviaire du Xinjiang a immédiatement bouclé les itinéraires dans les zones touchées par le séisme et suspendu 27 trains, a rapporté Xinhua.

Trois personnes ont été hospitalisées dans une commune située à 26 kilomètres de l’épicentre, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV. Un enfant a été sauvé des décombres de sa maison dans cette commune, a indiqué la chaîne.

Près de 200 secouristes ont été envoyés dans la zone du séisme et des centaines d’autres sont en cours de rassemblement, a rapporté Xinhua.

Plus de 50 répliques de magnitude supérieure à 3 ont été signalées mardi à 11 heures, selon l’organisme d’État. Centre des réseaux sismiques de Chine.

L’épicentre du séisme est une zone reculée, montagneuse et peu peuplée, située à une altitude supérieure à 3 000 mètres (9 842 pieds), a indiqué CCTV.

Cinq villages sont situés dans un rayon de 20 kilomètres de l’épicentre, soit à environ 50 kilomètres de la principale zone urbaine du comté de Wushi, a rapporté Xinhua.

Le comté de Wushi compte une population de 205 000 habitants, selon le dernier recensement chinois de 2020.

De fortes secousses ont été ressenties dans des villes situées à des centaines de kilomètres, notamment dans les oasis de la Route de la Soie de Kashgar et Hotan, dans le sud du Xinjiang.

Des vidéos publiées par des habitants du Xinjiang sur les réseaux sociaux chinois montrent des lumières se balançant et s’écraser sur le solet des foules s’abritant dehors dans les rues, enveloppées dans des vestes d’hiver et des couvertures alors que les températures nocturnes tombaient jusqu’à -10 degrés Celsius (14 degrés Fahrenheit).

Les secousses ont également été ressenties de l’autre côté de la frontière au Kirghizistan, selon l’United States Geological Survey.

Au Kazakhstan voisin, les habitants de la plus grande ville du pays, Almaty, ont fui leurs maisons et se sont rassemblés dehors malgré le froid, certains vêtus de pyjamas et de pantoufles, a rapporté Reuters. Le séisme a également été ressenti jusqu’en Ouzbékistan, a rapporté Reuters.

Les habitants des zones rurales du sud et de l’ouest du Xinjiang sont pour la plupart des Ouïghours, une minorité ethnique à prédominance musulmane qui a été la cible d’une vaste répression du gouvernement chinois ces dernières années, allant de la détention massive à des restrictions strictes de la vie religieuse et culturelle.

UN Rapport des Nations Unies a déclaré que la Chine avait commis de « graves violations des droits de l’homme » contre les Ouïghours qui pourraient constituer des « crimes contre l’humanité » – des accusations que Pékin a niées avec véhémence.

En décembre, un puissant tremblement de terre a tué 151 personnes dans les provinces du Gansu et du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, le séisme le plus meurtrier à avoir frappé le pays depuis neuf ans.