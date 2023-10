Séisme en Afghanistan – Plus de 2 000 morts et des milliers de maisons détruites alors que le pays est secoué par deux séismes de magnitude 6,3

Au moins 2 000 personnes sont mortes à la suite de deux tremblements de terre catastrophiques en Afghanistan, affirment les talibans.

Les séismes d’une magnitude de 6,3 ont frappé samedi l’ouest de l’Afghanistan, détruisant six villages et ensevelissant des centaines de civils sous les décombres.

Le district de Zenda Jan, dans la province d’Herat, près de la frontière iranienne, aurait été le plus durement touché par la catastrophe.

Un porte-parole du ministère des Catastrophes, le mollah Janan Sayeeq, a déclaré à Reuters que 2 053 personnes avaient été tuées et 9 240 blessées dans les secousses les plus meurtrières que l’Afghanistan ait connues depuis deux décennies.

Parmi les plus de 200 personnes décédées et transportées dans différents hôpitaux, la plupart étaient des femmes et des enfants.

Un Hérat santé Un responsable du département, le Dr Danish, a déclaré à Reuters que les corps avaient été « emportés vers plusieurs endroits – bases militaires, hôpitaux ».

On estime que 1 329 maisons ont été endommagées ou détruites.

Les chiffres préliminaires publiés samedi par l’ONU font état d’un bilan bien inférieur à 320 morts.

L’épicentre se trouvait à environ 25 miles au nord-ouest d’Herat, avec trois fortes répliques mesurant 6,3, 5,9 et 5,5, selon l’United States Geological Survey.

Erfanullah Sharafzoi, porte-parole du Croissant-Rouge afghan, a déclaré que des équipes d’urgence et des volontaires se préparaient à se rendre à Herat pour aider les victimes.

Des vidéos montrant des centaines de personnes dans les rues devant leur maisons et les bureaux de la ville ont depuis été partagés sur les réseaux sociaux.

Abdul Shakor Samadi, un habitant de la ville d’Herat, a déclaré : « Tous les gens sont hors de leur maisons. Les maisons, les bureaux et les magasins sont tous vides et on craint de nouveaux tremblements de terre.

« Ma famille et moi étions à l’intérieur de notre maison, j’ai senti le séisme. »

Il a ajouté que sa famille avait couru dehors et avait peur de rentrer.

Un autre habitant, Naseema, a déclaré que les multiples secousses avaient semé la panique à Herat, ajoutant : « Les gens ont quitté leurs maisons, nous sommes tous dans la rue ».

L’USGS a déclaré : « Le tremblement de terre de 6,3 M (magnitude) du 7 octobre 2023 près de Herat, en Afghanistan, s’est produit à la suite de failles de chevauchement à faible profondeur près de l’extrémité ouest de la chaîne de montagnes de l’Hindu Kush. »

Le tremblement de terre s’est produit environ 30 minutes après un autre séisme de magnitude 6,3.

L’USGS a poursuivi : « Les deux tremblements de terre se sont produits sur des plans de failles orientés est-ouest qui plongent soit vers le nord, soit vers le sud. Les tremblements de terre se sont produits dans la plaque Eurasie, dans une ceinture de montagnes intracontinentale. »

Une carte a montré sept tremblements de terre dans la région, dont un séisme de magnitude 5,9 à 21,7 milles au nord-nord-ouest d’Herat, un séisme de magnitude 6,3 à 20,5 milles au nord-nord-est de Zindah Jan et un séisme de magnitude 6,3 à 18 milles au nord-nord-est. à l’est de Zindah Jan, ou à 26 miles à l’ouest de la ville d’Herat.

Les images partagées sur les réseaux sociaux montraient les conséquences des tremblements de terre, notamment des parties brisées de la célèbre mosquée Masjid Jami.

L’ancien ministre afghan du Commerce et de l’Industrie, Nisar Ahmad Ghoryani, a écrit sur X, anciennement Twitter : « Je suis profondément attristé par le #tremblement de terre qui a secoué notre pays, en particulier la province d’#Herat, où quatre de nos compatriotes ont perdu la vie et 100 ont été blessés.

« J’adresse mes sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. »

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables du gouvernement taliban sur l’estimation des victimes ou des dégâts.

Cependant, Abdul Ghani Baradar, vice-Premier ministre chargé des affaires économiques nommé par les talibans, a maintenant exprimé ses condoléances aux victimes d’Herat et de Badghis.

L’OMS Afghanistan a déclaré que 12 ambulances avaient été redirigées vers le district de Zindah Jan à Herat, considéré comme l’épicentre, pour aider à évacuer les victimes et transport les à l’hôpital.

Ils ont déclaré : « L’équipe de traumatologie de l’@OMS est en alerte et travaille avec des médecins traumatologues de l’hôpital régional d’Herat. »

Les tremblements de terre en Afghanistan sont fréquents, selon l’USGS.

Sept autres tremblements de terre d’une magnitude de six ou plus se sont produits depuis 1920 dans un rayon de 250 km autour du séisme de samedi, tous en Iran.

Ils comprenaient un tremblement de terre de magnitude 7,3 en mai 1997 qui a causé 1 567 morts et un tremblement de terre de magnitude 7,1 en novembre 1979.

En juin de l’année dernière, le tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu l’Afghanistan depuis deux décennies a tué au moins 1 000 personnes et en a blessé environ 1 500 autres.

Les tremblements de terre de samedi n’ont fait qu’aggraver encore davantage les conditions de vie dans ce pays du Moyen-Orient.

Plus tôt cette année, six millions d’Afghans seraient à deux doigts de la famine après que le Programme alimentaire mondial (PAM) ait réduit l’aide alimentaire du pays.

En avril dernier, l’agence des Nations Unies a déclaré qu’elle avait besoin de près de 800 millions de dollars (653 millions de livres sterling) pour gérer son programme d’aide alimentaire dans le pays. suivant six mois.

Des rapports poignants en provenance d’Afghanistan au début de cette année affirmaient que des parents vendaient leurs enfants et leurs organes pour nourrir des familles affamées.

