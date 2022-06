Séisme en Afghanistan : plus de 1 000 personnes tuées après un séisme de magnitude 5,9

La catastrophe humanitaire survient à un moment difficile pour le pays dirigé par les talibans, actuellement en proie à la faim et aux crises économiques.

Les chocs ont frappé à 1h24 du matin heure locale mercredi (16 h 54 HE mardi) à environ 46 kilomètres (28,5 miles) au sud-ouest de la ville de Khost, qui se trouve près de la frontière du pays avec le Pakistan, selon le United States Geological Survey (USGS).

Le séisme a été enregistré à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles), selon l’USGS, qui l’a désigné au niveau d’alerte jaune, indiquant un impact relativement localisé.

La plupart des décès se sont produits dans la province de Paktika, dans les districts de Giyan, Nika, Barmal et Zirok, selon le ministère d’État chargé de la gestion des catastrophes.

Le bilan s’élève à plus de 1 000 morts et au moins 1 500 personnes ont été blessées « dans les seuls districts de Gayan et Barmal de la province de Paktika », a déclaré mercredi à CNN Mohammad Amin Hozaifa, chef du département de l’information et de la culture de la province de Paktika.

Le responsable s’attend à ce que le nombre de victimes augmente à mesure que les missions de recherche et d’effort se poursuivent.

Dans la province voisine de Khost, 25 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, et cinq personnes ont été tuées dans la province de Nangarhar, a indiqué l’autorité de gestion des catastrophes.

Des photos de la province de Paktika, juste au sud de la province de Khost, montrent des maisons transformées en décombres avec seulement un mur ou deux encore debout au milieu des décombres et des poutres de toit cassées.

Najibullah Sadid, un expert afghan en gestion des ressources en eau, a déclaré que le tremblement de terre avait coïncidé avec de fortes pluies de mousson dans la région, rendant les maisons traditionnelles, dont beaucoup sont faites de boue et d’autres matériaux naturels, particulièrement vulnérables aux dommages.

« Le moment du tremblement de terre (dans) l’obscurité de la nuit (…) et la faible profondeur de 10 kilomètres de son épicentre ont entraîné un plus grand nombre de victimes », a-t-il ajouté.

Une équipe de médecins et sept hélicoptères ont été envoyés sur place pour transporter les blessés vers les hôpitaux voisins, a annoncé mercredi le ministère afghan de la Défense dans un tweet.

Cela survient alors que près de la moitié de la population du pays – 20 millions de personnes – souffre de faim aiguë, selon un rapport soutenu par les Nations Unies en mai. C’est une situation aggravée par la prise de pouvoir des talibans en août 2021, qui a conduit les États-Unis et leurs alliés à geler environ 7 milliards de dollars des réserves de change du pays et à couper le financement international.

La situation a paralysé une économie déjà fortement dépendante de l’aide. Suite au retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan l’année dernière, son économie est entrée en chute libre, la Banque mondiale prévoyant en avril qu’une « combinaison de baisse des revenus et d’augmentation des prix a entraîné une grave détérioration du niveau de vie des ménages ».

Les talibans ont tenu une réunion d’urgence mercredi pour organiser le transport des blessés et une aide matérielle aux victimes et à leurs familles, a déclaré le porte-parole des talibans Zabiullah Mujahid.

Le Premier ministre Mohammad Hassan Akhund a convoqué la réunion au palais présidentiel du pays pour demander à toutes les agences concernées d’envoyer des équipes de secours d’urgence dans la zone touchée, a déclaré Mujahid dans un tweet.

« Des mesures ont également été prises pour fournir une aide en espèces et des soins », a déclaré Mujahid, ajoutant que les agences avaient « l’instruction d’utiliser les transports aériens et terrestres pour la livraison de nourriture, de vêtements, de médicaments et d’autres nécessités et pour le transport des blessés ».

Le vice-ministre d’État afghan chargé de la gestion des catastrophes, Mawlawi Sharafuddin Muslim, a déclaré mercredi que « l’Émirat islamique versera 100 000 AFN (1 116,19 $) aux familles de ceux qui ont été tués dans le tremblement de terre et 50 000 (558,10 $) seront versés aux familles de ceux qui blessée. »

Le gouvernement a également souligné la nécessité d’une aide étrangère.

« La République islamique d’Afghanistan appelle au généreux soutien de tous les pays, organisations internationales, individus et fondations, pour fournir et acheminer une aide humanitaire d’urgence », lit-on dans un communiqué de presse des missions diplomatiques du pays.

Dans un tweet mercredi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que ses équipes étaient sur le terrain pour une intervention d’urgence, notamment en fournissant des médicaments, des services de traumatologie et en procédant à des évaluations des besoins.

Mais un responsable de l’OMS a déclaré à Eleni Giokos de CNN que la logistique était tendue. « Toutes les ressources ont été mobilisées, non seulement des provinces voisines mais aussi de Kaboul, y compris des fournitures médicales, des médecins, des infirmières, des agents de santé, des ambulances et des agents d’urgence qui sont formés pour faire face à de telles situations », a déclaré Alaa AbouZeid, équipe d’urgence. chef de file et responsable des incidents au bureau de l’OMS en Afghanistan.

« La situation continue d’évoluer et nous déployons davantage de ressources selon les besoins de la situation », a-t-il déclaré. « Les ressources sont surexploitées ici, pas seulement pour cette région, mais nous nous attendons à ce que la situation évolue dans les prochaines heures. »

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), de fortes pluies et du vent « entravent les efforts, les hélicoptères n’ayant apparemment pas pu atterrir cet après-midi ».

« Les besoins immédiats identifiés comprennent les soins traumatologiques d’urgence, les abris d’urgence et les articles non alimentaires, l’aide alimentaire et WASH [water, sanitation and hygiene] soutien », a déclaré l’UNOCHA dans un communiqué publié mercredi.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a présenté ses condoléances et une offre de soutien dans un tweet mercredi. « Profondément attristé d’apprendre le tremblement de terre en Afghanistan, qui a entraîné la perte de vies innocentes », a-t-il écrit. « Le peuple pakistanais partage le chagrin et la peine de ses frères afghans. Les autorités compétentes s’emploient à soutenir l’Afghanistan en cette période de besoin.

L’Inde a exprimé « sympathie et condoléances aux victimes et à leurs familles », selon un tweet du porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures mercredi.

Le pape François a déclaré qu’il priait « pour ceux qui ont perdu la vie et pour leurs familles », lors de son audience hebdomadaire de mercredi. « J’espère que de l’aide pourra être envoyée là-bas pour soulager toutes les souffrances du cher peuple afghan. »

L’Afghanistan a une longue histoire de tremblements de terre, dont beaucoup se produisent dans la région montagneuse de l’Hindu Kush qui borde le Pakistan.

En 2015, un tremblement de terre qui a secoué certaines parties de l’Asie du Sud a tué plus de 300 personnes en Afghanistan, au Pakistan et en Inde.

Plus de 1 000 personnes sont mortes en 2002 après deux tremblements de terre dans la région de Nahrin, au nord-ouest de l’Afghanistan. Un puissant tremblement de terre a frappé la même région en 1998, tuant environ 4 700 personnes, selon les archives des Centres nationaux d’information sur l’environnement.