Quelques semaines après l’un des tremblements de terre les plus destructeurs de l’histoire de l’Afghanistan, des milliers de personnes à Herat vivent dans des tentes à côté de ce qui reste de leurs maisons.

Le séisme de magnitude 6,3 a frappé le 11 octobre, détruisant des villages entiers et faisant plus de 2 400 morts.

Les femmes et les enfants ont été touchés de manière disproportionnée par la catastrophe, selon l’ONU, et représentent plus de 90 % des morts.

Pour l’Afghanistan, l’un des pays les plus pauvres au monde, le chemin vers la reprise sera difficile et quelque chose a encore aggravé la situation : l’oppression des femmes par le régime taliban.

Vivant au milieu des décombres d’Herat, oLa femme afghane Maryam (écrit sous un pseudonyme) explique pourquoi tant de femmes sont mortes et donne son témoignage oculaire sur ce qui se passe…

C’était un samedi matin lorsque le premier tremblement de terre a frappé Herat. Comme beaucoup de femmes de mon pays, j’étais chez moi en train de préparer le déjeuner lorsque tout le bâtiment a commencé à trembler.

C’était horrible et je n’ai pas eu le temps de penser aux deux choses dont toute femme afghane a besoin lorsqu’elle quitte la maison.

Sous les talibans régime, il nous est interdit d’être en public sans burqa et sans mahram (un accompagnateur masculin). Mais alors que les bâtiments tremblaient autour de moi, j’ai presque réussi à quitter la maison avec mon téléphone à la main.

Alors que je m’enfuyais pour me mettre en sécurité, j’ai vu d’innombrables femmes faire de même : courir dans les rues sans même porter un hijab ni être accompagnée. C’est un péché, selon les talibans, et une violation de la loi.

Depuis le premier tremblement de terre, j’ai entendu parler de femmes battues à cause de leur décision. La misogynie du régime ne s’arrête même pas dans les situations d’urgence.

J’ai visité des villages du district de Zinda Jan pour tenter de contribuer aux efforts d’aide. Là-bas, j’ai appris que de nombreuses femmes mouraient de peur. Elles avaient peur de fuir pour sauver leur vie et de désobéir aux membres masculins de leur famille.

Ces femmes ont été emprisonnées dans leur maison par les règles talibanes et sont maintenant mortes sous leurs décombres.

J’ai vu une femme d’âge moyen se tenant au centre d’une maison détruite. Elle a regardé droit devant elle tandis que les secouristes installaient une tente et j’ai demandé à qui elle était destinée.

“L’aide est destinée à ma sœur”, a-t-elle déclaré. “Elle est à l’hôpital et elle a perdu tous ses enfants. Rien de tout cela ne peut l’aider à les ramener à la vie.”

Alors que les larmes coulaient, elle m’a demandé : « Pour quelle douleur devrais-je pleurer ?

Le régime taliban a fait preuve de négligence et doit être tenu pour responsable.

Ils n’ont rien fait pour sensibiliser l’opinion aux tremblements de terre avant la catastrophe. Après cela, ils n’ont pas réussi à évaluer les villages détruits, ce qui aurait pu sauver la vie des personnes – principalement des femmes et des enfants – blessées sous les décombres.

Cela n’a pas non plus été facile pour les femmes qui souhaitent aider les survivantes. On m’a dit de rester à la maison et de ne rien faire.

Un groupe de travailleuses humanitaires a réussi à se rendre dans les zones les plus touchées avec l’aide d’un homme âgé qui l’a aidé et a demandé aux talibans de les laisser passer. Après 10 jours, j’ai commencé à voir davantage de femmes bénévoles.

Les répliques continuent de se produire. “C’est un avertissement, la terre est en colère”, m’a dit une vieille femme après l’un d’eux. “La nature réagit lorsque les dirigeants d’un pays oppriment leur peuple.”

Les gens sont désormais plus conscients des dangers et ces séismes ont donc fait moins de morts et de blessés.

Mais de nombreuses maisons ont été détruites et les familles vivent désormais sous des tentes par temps de plus en plus froid, ce qui constitue un véritable défi. La plupart des enfants tombent malades.

C’est comme une prison parce qu’on ne peut rien faire et il y a tellement de stress, avec beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Rester en vie est notre priorité.

Il y a tellement de peur que certaines familles songent à quitter la province et à y revenir quand elles se sentiront plus en sécurité.

Il y a eu tellement de tremblements de terre que nous avons peur que même les bâtiments les plus solides ne s’effondrent après une petite secousse.

Je suis inspiré par une autre femme qui vit près de chez moi dans une tente avec sa famille. Elle m’a demandé de l’aider à apprendre l’anglais et chaque jour, elle vient étudier dans ma tente.

Elle me donne de l’espoir et du bonheur en ce moment, mais nous avons aussi besoin que les gens parlent en notre faveur.

J’espère que l’ONU, les organisations de défense des droits de l’homme et des droits des femmes persisteront à appeler à la fin de l’apartheid de genre en Afghanistan. Les femmes et les filles afghanes doivent retrouver leur liberté.