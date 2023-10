Séisme en Afghanistan : la plupart des victimes sont des femmes et des enfants, selon l’ONU

ISLAMABAD-

Plus de 90 pour cent des personnes tuées par un séisme de magnitude 6,3 dans l’ouest de l’Afghanistan le week-end dernier étaient des femmes et des enfants, ont rapporté jeudi des responsables de l’ONU.

Les responsables talibans ont déclaré que le séisme de samedi avait tué plus de 2 000 personnes de tous âges et de tous sexes dans la province d’Herat. L’épicentre se trouvait dans le district de Zenda Jan, où 1 294 personnes sont mortes, 1 688 ont été blessées et chaque maison a été détruite, selon les chiffres de l’ONU.

Les femmes et les enfants étaient plus susceptibles d’être à la maison lorsque le séisme a frappé dans la matinée, a déclaré Siddig Ibrahim, chef du bureau extérieur de l’UNICEF à Herat. « Lorsque le premier tremblement de terre a eu lieu, les gens ont cru qu’il s’agissait d’une explosion et ils ont couru vers leurs maisons », a-t-il expliqué.

Des centaines de personnes, pour la plupart des femmes, restent portées disparues à Zenda en janvier.

Le représentant afghan du Fonds des Nations Unies pour la population, Jaime Nadal, a déclaré qu’il n’y aurait eu aucune « dimension de genre » dans le bilan des morts si le séisme s’était produit pendant la nuit.

« A cette heure-là, les hommes étaient sur le terrain », a déclaré Nadal à l’Associated Press. « Beaucoup d’hommes émigrent en Iran pour travailler. Les femmes étaient à la maison pour faire les corvées et s’occuper des enfants. Elles se sont retrouvées piégées sous les décombres. Il y avait clairement une dimension de genre. »

Le premier séisme, de nombreuses répliques et un deuxième séisme de magnitude 6,3 mercredi ont rasé des villages entiers, détruisant des centaines de maisons en briques crues qui ne pouvaient pas résister à une telle force. Des écoles, des dispensaires et d’autres installations du village se sont également effondrées.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a décrit la dévastation comme étant énorme.

« Les premiers rapports de nos équipes indiquent qu’un grand nombre de ceux qui ont perdu la vie étaient de jeunes enfants qui ont été écrasés ou étouffés après que des bâtiments se sont effondrés sur eux », a indiqué le conseil.

La maternité de la province d’Herat présente des fissures qui rendent la structure dangereuse. Le Fonds des Nations Unies pour la population a fourni des tentes pour que les femmes enceintes puissent rester et recevoir des soins, a déclaré Nadal.

De nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la capitale provinciale dorment encore dehors, même si les températures baissent.

L’impact disproportionné du séisme sur les femmes a laissé les enfants sans mère, leur principale tutrice, ce qui soulève des questions quant à savoir qui les élèvera ou comment les réunir avec des pères qui pourraient être hors de la province ou d’Afghanistan.

Les responsables de l’aide humanitaire affirment que les orphelinats sont inexistants ou rares, ce qui signifie que les enfants qui ont perdu un ou leurs deux parents étaient susceptibles d’être recueillis par des proches survivants ou des membres de la communauté.

Les tremblements de terre sont fréquents en Afghanistan, où il existe un certain nombre de lignes de faille et des mouvements fréquents entre trois plaques tectoniques voisines.

Les femmes risquent de ne pas obtenir d’informations sur la préparation aux tremblements de terre en raison des décrets des talibans restreignant leur mobilité et leurs droits, ainsi que des restrictions imposées aux travailleuses humanitaires, prévient un rapport de l’ONU.

Les autorités ont interdit aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année et ont empêché les femmes de travailler dans des groupes non gouvernementaux, bien qu’il existe des exceptions pour certains secteurs comme les soins de santé. Les talibans affirment également que les femmes ne peuvent pas parcourir de longues distances sans accompagnateurs masculins.

Les agences humanitaires affirment que leurs employées afghanes travaillent « pour l’instant » librement à Herat et atteignent les femmes et les filles touchées par le tremblement de terre.

L’UNICEF a lancé un appel de 20 millions de dollars pour venir en aide aux quelque 13 000 enfants et familles dévastés par le tremblement de terre.