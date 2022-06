Séisme en Afghanistan : au moins 280 personnes tuées

Kaboul, Afghanistan –

Un puissant tremblement de terre a frappé mercredi matin une région rurale et montagneuse de l’est de l’Afghanistan près de la frontière pakistanaise, tuant au moins 280 personnes et en blessant 600 autres, ont annoncé les autorités. Les responsables ont averti que le nombre de morts augmenterait probablement.

Les informations sont restées rares sur la secousse de magnitude 6,1 qui a endommagé des bâtiments dans les provinces de Khost et de Paktika. Cela survient alors que la communauté internationale a largement quitté l’Afghanistan après la prise de contrôle du pays par les talibans l’année dernière et le retrait chaotique de l’armée américaine de la plus longue guerre de son histoire.

Cela compliquera probablement les efforts de secours pour ce pays de 38 millions d’habitants.

Le service météorologique pakistanais voisin a déclaré que l’épicentre du séisme se trouvait dans la province afghane de Paktika, juste à côté de la frontière et à environ 50 kilomètres au sud-ouest de la ville de Khost. De tels tremblements peuvent causer de graves dommages, en particulier dans une zone comme celle-ci où les maisons et autres bâtiments sont mal construits et où les glissements de terrain sont fréquents.

Des images de la province de Paktika ont montré des personnes transportées dans des hélicoptères pour être transportées par avion hors de la région. D’autres ont été soignés sur le terrain. Un résident a pu être vu en train de recevoir des liquides intraveineux alors qu’il était assis sur une chaise en plastique à l’extérieur des décombres de sa maison et d’autres encore étaient étendus sur des civières. D’autres images montraient des habitants en train de ramasser des briques d’argile et d’autres décombres dans des maisons en pierre détruites.

L’agence de presse publique Bakhtar a fait état du nombre de morts et son directeur général, Abdul Wahid Rayan, a écrit sur Twitter que 90 maisons ont été détruites à Paktika et que des dizaines de personnes seraient piégées sous les décombres.

Bilal Karimi, porte-parole adjoint du gouvernement taliban, n’a donné aucun bilan précis mais a écrit sur Twitter que des centaines de personnes ont été tuées et blessées lors du tremblement de terre qui a secoué quatre districts de Paktika.

« Nous exhortons toutes les agences d’aide à envoyer immédiatement des équipes dans la région pour éviter de nouvelles catastrophes », a-t-il écrit.

Dans un seul district de la province voisine de Khost, le tremblement de terre a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 95 autres, ont indiqué des responsables locaux.

À Kaboul, le Premier ministre Mohammad Hassan Akhund a convoqué une réunion d’urgence au palais présidentiel pour coordonner l’effort de secours aux victimes à Paktika et Khost.

La « réponse est en route », a écrit sur Twitter le coordinateur résident des Nations Unies en Afghanistan, Ramiz Alakbarov.

Certaines régions reculées du Pakistan ont signalé des dommages aux maisons près de la frontière afghane, mais il n’était pas immédiatement clair si cela était dû à la pluie ou au tremblement de terre, a déclaré Taimoor Khan, porte-parole de la gestion des catastrophes dans la région.

Dans un communiqué, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a présenté ses condoléances pour le tremblement de terre, affirmant que son pays fournirait de l’aide au peuple afghan.

L’agence sismologique européenne, EMSC, a déclaré que les secousses du tremblement de terre ont été ressenties à plus de 500 kilomètres par 119 millions de personnes à travers l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde.

L’Afghanistan montagneux et la plus grande région de l’Asie du Sud le long des montagnes de l’Hindu Kush sont depuis longtemps vulnérables aux tremblements de terre dévastateurs.

En 2015, un tremblement de terre majeur qui a frappé le nord-est du pays a tué plus de 200 personnes en Afghanistan et dans le nord du Pakistan voisin. Un tremblement de terre de magnitude 6,1 en 2002 a tué environ 1 000 personnes dans le nord de l’Afghanistan. Et en 1998, un autre tremblement de terre de la même force et des secousses ultérieures dans le nord-est reculé de l’Afghanistan ont tué au moins 4 500 personnes.

Les rédacteurs d’Associated Press Rahim Faiez et Munir Ahmed à Islamabad et Jon Gambrell et Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à ce rapport.