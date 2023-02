Séisme de magnitude 7,8 en Turquie, en Syrie : plus de 1 300 morts

AZMARIN, Syrie –

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie tôt lundi, renversant des centaines de bâtiments et tuant plus de 1 300 personnes. On pense toujours que des centaines de personnes sont piégées sous les décombres, et le bilan devrait augmenter alors que les secouristes fouillent des monticules d’épaves dans les villes et villages de la région.

Des deux côtés de la frontière, les habitants secoués par le tremblement de terre avant l’aube se sont précipités dehors par une nuit d’hiver froide, pluvieuse et enneigée, alors que les bâtiments étaient rasés et que de fortes répliques se poursuivaient.

Les secouristes et les habitants de plusieurs villes ont recherché des survivants, travaillant à travers des enchevêtrements de métal et des tas de béton géants. Un hôpital de Turkiye s’est effondré et des patients, y compris des nouveau-nés, ont été évacués d’une poignée d’établissements en Syrie.

Dans la ville turque d’Adana, un habitant a déclaré que trois bâtiments près de chez lui se sont effondrés. “Je n’ai plus la force”, a entendu un survivant crier sous les décombres alors que les secouristes tentaient de l’atteindre, a déclaré le résident, étudiant en journalisme Muhammet Fatih Yavus.

Plus à l’est, à Diyarbakir, des grues et des équipes de secours ont précipité des personnes sur des civières hors d’une montagne de sols en béton crêpé qui était autrefois un immeuble d’habitation.

Le tremblement de terre, ressenti jusqu’au Caire, était centré au nord de Gaziantep, une capitale provinciale turque.

Il a frappé une région qui a été façonnée des deux côtés de la frontière par plus d’une décennie de guerre civile en Syrie. Du côté syrien, la bande touchée est divisée entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave contrôlée par l’opposition du pays, qui est encerclée par les forces gouvernementales soutenues par la Russie. La Turquie, quant à elle, abrite des millions de réfugiés de ce conflit.

Les régions tenues par l’opposition en Syrie regorgent de quelque 4 millions de personnes déplacées d’autres parties du pays par les combats. Beaucoup d’entre eux vivent dans des bâtiments déjà détruits par les bombardements passés. Des centaines de familles sont restées piégées dans les décombres, a déclaré l’organisation d’urgence de l’opposition, appelée les Casques blancs, dans un communiqué.

Les établissements de santé et les hôpitaux surchargés ont été rapidement remplis de blessés, ont déclaré des secouristes. D’autres ont dû être vidés, dont une maternité, selon l’organisation médicale SAMS.

“Nous craignons que les morts se comptent par centaines”, a déclaré Muheeb Qaddour, un médecin, par téléphone depuis la ville d’Atmeh.

Turkiye se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans de puissants tremblements de terre qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999. L’US Geological Survey a mesuré le tremblement de terre de lundi à 7,8. Au moins 20 répliques ont suivi, quelques heures plus tard pendant la journée, la plus forte mesurant 6,6, ont indiqué les autorités turques.

Des bâtiments se seraient effondrés dans une vaste zone s’étendant des villes syriennes d’Alep et de Hama à Diyarbakir en Turquie, à plus de 330 kilomètres (200 miles) au nord-est. Près de 900 bâtiments ont été détruits dans les provinces turques de Gaziantep et de Kahramanmaras, a déclaré le vice-président Fuat Oktay. Un hôpital s’est effondré dans la ville côtière méditerranéenne d’Iskanderoun, mais les victimes n’étaient pas immédiatement connues, a-t-il déclaré.

“Malheureusement, en même temps, nous sommes également aux prises avec des conditions météorologiques extrêmement difficiles”, a déclaré Oktay aux journalistes. Près de 2 800 équipes de recherche et de sauvetage ont été déployées dans les zones sinistrées, a-t-il déclaré.

“Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble le plus vite possible et avec le moins de dégâts”, a écrit le président turc Recep Tayyip Erdogan sur Twitter.

Des pays allant de Taïwan à la Russie en passant par l’Allemagne ont proposé d’envoyer de l’aide, qu’il s’agisse de fournitures médicales, d’équipes de recherche ou d’argent.

En Turquie, les personnes tentant de quitter les régions sinistrées ont provoqué des embouteillages, gênant les efforts des équipes d’urgence essayant d’atteindre les zones touchées. Les autorités ont exhorté les habitants à ne pas emprunter les routes. Les mosquées de la région ont été ouvertes pour abriter les personnes incapables de retourner dans les maisons endommagées par des températures proches du point de congélation.

Le tremblement de terre a gravement endommagé le monument le plus célèbre de Gaziantep, son château historique perché au sommet d’une colline au centre de la ville. Des parties des murs et des tours de guet des forteresses ont été rasées et d’autres parties fortement endommagées, ont montré des images de la ville.

À Diyarbakir, des centaines de secouristes et de civils ont formé des lignes à travers une montagne d’épaves, faisant passer des morceaux de béton brisés, des effets ménagers et d’autres débris alors qu’ils recherchaient des survivants piégés pendant que des excavatrices creusaient les décombres en dessous.

Dans le nord-ouest de la Syrie, le tremblement de terre a ajouté de nouveaux malheurs à l’enclave tenue par l’opposition centrée sur la province d’Idlib, qui est assiégée depuis des années, avec de fréquentes frappes aériennes russes et gouvernementales. Le territoire dépend d’un flux d’aide en provenance de la Turquie voisine pour tout, de la nourriture aux fournitures médicales.

La Défense civile syrienne de l’opposition a qualifié la situation là-bas de “désastreuse”, ajoutant que des bâtiments entiers se sont effondrés et que des personnes sont piégées sous les décombres.

Dans la petite ville d’Azmarin tenue par les rebelles syriens dans les montagnes près de la frontière turque, les corps de plusieurs enfants morts, enveloppés dans des couvertures, ont été transportés à l’hôpital.

L’USGS a déclaré que le séisme était centré à environ 33 kilomètres (20 miles) de Gaziantep. Il faisait 18 kilomètres (11 milles) de profondeur.

Au moins 912 personnes ont été tuées dans 10 provinces turques, avec plus de 5 400 blessés, selon le président turc. Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien s’est élevé à 326 personnes, avec quelque 1 000 blessés, selon le ministère de la Santé. Dans les zones tenues par les rebelles, au moins 150 personnes ont été tuées, selon les Casques blancs, bien que l’organisation médicale SAMS ait chiffré le bilan à 106 ; tous deux ont dit que des centaines avaient été blessés.

À Damas, les bâtiments ont tremblé et de nombreuses personnes sont descendues dans les rues, effrayées. Le tremblement de terre a secoué les habitants du Liban de leurs lits, secouant les bâtiments pendant environ 40 secondes. De nombreux habitants de Beyrouth ont quitté leur domicile et sont descendus dans la rue ou ont conduit leur voiture loin des bâtiments, terrorisés par les souvenirs de l’explosion du port de 2020 qui a détruit une grande partie de la ville.

Huseyin Yayman, un législateur de la province turque de Hatay, a déclaré que plusieurs membres de sa famille étaient piégés sous les décombres de leurs maisons effondrées.

“Il y a tellement d’autres personnes qui sont également piégées”, a-t-il déclaré à la télévision HaberTurk par téléphone. “Il y a tellement de bâtiments qui ont été endommagés. Les gens sont dans les rues. Il pleut, c’est l’hiver.”



——



Fraser a rapporté d’Ankara, Turkoui. Les rédacteurs de l’Associated Press Bassem Mroue et Kareem Chehayeb à Beyrouth ont contribué à ce rapport