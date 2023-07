Séisme de magnitude 7,4 près de l’Alaska américain, alerte au tsunami émise

Un énorme séisme de magnitude 7,4 a frappé aujourd’hui la région de la péninsule de l’Alaska, selon le United States Geological Survey (USGS). Une alerte au tsunami a été émise pour certaines régions de l’État américain après le tremblement de terre.

Le tremblement de terre qui était à une profondeur de 9,3 km (5,78 miles), a déclaré l’USGS.

Tremblement de terre notable, informations préliminaires : M 7,4 – 106 km au S de Sand Point, Alaska https://t.co/ftepDWDKb7 – Tremblements de terre USGS (@USGS_Quakes) 16 juillet 2023

L’Alaska Earthquake Center a déclaré que des secousses ont été ressenties dans la péninsule de l’Alaska, les îles Aléoutiennes et les régions de Cook Inlet.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes ou de dégâts.

L’Alaska fait partie de la ceinture de feu du Pacifique sismiquement active.

L’Alaska a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 9,2 en mars 1964, le plus fort jamais enregistré en Amérique du Nord. Il a dévasté Anchorage et déclenché un tsunami qui a frappé le golfe d’Alaska, la côte ouest des États-Unis et Hawaï.

Plus de 250 personnes ont été tuées par le séisme et le tsunami.