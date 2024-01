Séisme de magnitude 4,2 ressenti dans le sud de la Californie

Un séisme de magnitude 4,2 a secoué mercredi soir une large partie du sud de la Californie.

Le tremblement de terre, centré à San Bernardino, a frappé à 19 h 43 et a provoqué de légères secousses dans tout l’Inland Empire, notamment à Riverside, Fontana, Rialto, Rancho Cucamonga, Moreno Valley et Redlands, selon l’US Geological Survey.

Les secousses légères sont définies par l’échelle d’intensité Mercalli modifiée comme la sensation qu’un camion lourd heurte un bâtiment.

Colton a été secoué, à environ un mile de l’épicentre du séisme. Cependant, vers 21 heures, la police n’avait « reçu un seul appel » à l’aide, a déclaré le sergent. Mike Farcas a déclaré au Times. Le département du shérif du comté de San Bernardino et la police de Rialto, située à environ trois kilomètres du centre du séisme, ont fait écho à cette déclaration.

Des secousses plus faibles ont été ressenties dans toute la région, notamment à Los Angeles, Long Beach et Orange County. Les habitants ont déclaré sur les réseaux sociaux que les tremblements étaient ressenti en Ontario, Yorba Linda et centre-ville de Los Angeles. Une habitante de Rowland Heights a déclaré avoir ressenti des tremblements pendant trois secondes, comme si elle était sur un bateau avec des vagues se déplaçant rapidement.

L’épicentre se trouvait à 2,4 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de San Bernardino et à 800 mètres au nord de la gare de San Bernardino Depot. Le séisme a commencé juste à l’est des traces cartographiées de la faille de San Jacinto, l’une des lignes de faille les plus actives et potentiellement dangereuses de la région.

La faille de San Jacinto s’étend sur environ 130 milles et s’étend du col Cajon dans le comté de San Bernardino au sud-est jusqu’à la frontière mexicaine. La faille de San Jacinto inquiète les scientifiques sismiques car elle coupe le milieu de l’Inland Empire, à travers des villes telles que San Bernardino, Colton, Moreno Valley, Redlands, Loma Linda, Hemet et San Jacinto, ainsi que près de Riverside, Rialto. et Fontane.

L’Inland Empire est également particulièrement vulnérable aux tremblements de terre en raison du manque de modernisation sismique. Une enquête du Times publiée en 2018 a révélé qu’il y avait des centaines de vieux bâtiments en briques dans plus d’une douzaine de villes de l’Inland Empire, dont Riverside, Pomona et San Bernardino, qui ont été signalés comme dangereux mais n’ont pas été rénovés malgré des décennies d’avertissements.

Sur les réseaux sociaux, la sismologue Lucy Jones a déclaré que la profondeur du séisme de mercredi – plus de neuf milles – était « assez profonde ». Le dernier séisme s’est produit à environ 24 kilomètres au sud-est de celui qui a secoué la région le 5 janvier, lorsqu’un séisme de magnitude 4,2 a secoué près de la communauté isolée de Lytle Creek, dans les montagnes de San Gabriel, dans le comté de San Bernardino.

“Les deux séismes se produisent probablement sur la même faille, mais ils sont suffisamment éloignés l’un de l’autre dans le temps et dans l’espace pour ne pas avoir de corrélation évidente”, a déclaré Jones. a écrit sur les réseaux sociaux.

Le premier tremblement de terre d’une magnitude d’au moins 4 dans le sud de la Californie s’est produit cette année le jour du Nouvel An, au large de la côte du comté de Los Angeles. Ce séisme de magnitude 4,1 était centré à environ 10 milles au sud-ouest de San Pedro et à 11 milles au sud-est de Rancho Palos Verdes.

Une moyenne de 25 tremblements de terre d’une magnitude de 4,0 à 5,0 se produisent chaque année en Californie et au Nevada, selon un échantillon de données récent sur trois ans.

Avez-vous ressenti ce tremblement de terre ? Considérer rapporter ce que vous avez ressenti à l’USGS.

Une version antérieure de cette histoire était généré automatiquement par Quakebot, une application informatique qui surveille les derniers tremblements de terre détectés par l’USGS. Un rédacteur en chef du Times a examiné le message avant sa publication. Si vous souhaitez en savoir plus sur le système, visitez notre liste de Questions fréquemment posées.