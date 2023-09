Séisme de 2023 au Maroc : zone cartographiée avec des secousses qui ont tué plus de 2 000 personnes, la plus puissante d’Afrique du Nord depuis des décennies

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le tremblement de terre au Maroc, qui a tué plus de 2 000 personnes, a été le plus puissant qui ait frappé ce pays d’Afrique du Nord depuis plusieurs décennies.

Le tremblement de terre s’est produit vendredi peu après 23 heures et a touché toute la région, les secousses ayant été ressenties à des milliers de kilomètres au Portugal et en Algérie.

L’épicentre du séisme se situe au centre du pays, dans les montagnes du Haut Atlas, dans la région d’Ighil, à environ 70 km au sud de Marrakech.

L’épicentre du tremblement de terre au Maroc se situerait à 18 km sous la Terre, selon l’USGS. Le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique du Maroc l’a cependant estimé à 11 km sous la surface.

La profondeur d’un tremblement de terre est considérée comme un facteur important dans la gravité de son impact. Une profondeur moindre signifie qu’un tremblement de terre donné sera plus dangereux.

Selon l’US Geological Survey (USGS), les tremblements de terre peu profonds se produisent à une profondeur de 0 à 70 km et la plupart des décès dus à la puissante secousse actuelle se sont produits dans les zones montagneuses difficiles d’accès du pays.

Une réplique d’une magnitude de 4,9 a suivi le séisme environ 20 minutes plus tard, a indiqué l’USGS.

Des membres de la protection civile recherchent des survivants près des décombres, suite à un tremblement de terre, à Chichaoua, au Maroc (Reuters)

Le ministère marocain de l’Intérieur a déclaré que les secousses ont frappé au moins six provinces : Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua et Taroudant.

Les secousses ont renversé plusieurs bâtiments dans les villes et poussé les gens à fuir leur domicile tard dans la nuit.

Des photos et des vidéos montraient des dizaines de personnes dans les rues la nuit, dont beaucoup serraient leurs affaires, et certaines se reposaient devant des magasins fermés et se blottissaient à l’air libre.

À Marrakech, certaines maisons se sont effondrées et les gens ont travaillé dur à la main pour enlever les débris en attendant l’arrivée du matériel lourd, a déclaré un habitant, Id Waaziz Hassan.

Les photos montraient également des voitures écrasées sous d’énormes débris et couvertes de poussière et des sauveteurs tentant de soulever les décombres à l’aide d’équipements lourds.

Une femme regarde les décombres d’un immeuble dans la vieille ville de Marrakech, endommagée par le tremblement de terre. (AFP via Getty Images)

De puissantes secousses ont été ressenties jusqu’à Rabat, la capitale marocaine, à environ 350 km au nord de l’épicentre, et à Imsouane, une ville côtière située à environ 180 km à l’ouest. Les habitants ont également fui leurs maisons, craignant une réplique plus forte, selon Reuters.

« La terre a tremblé pendant environ 20 secondes. Les portes se sont ouvertes et fermées toutes seules alors que je descendais précipitamment les escaliers du deuxième étage », a déclaré Hamid Afkar, un enseignant de la province de Taroudant.

Certains experts ont déclaré craindre de nouvelles répliques à la suite du puissant séisme.

Jonathan Stewart, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré à CNN qu’il s’attendait à ce que l’ampleur de ces répliques se situe dans la catégorie des « high five ».

Il craignait également que le tremblement de terre de vendredi ne soit que le signe avant-coureur d’un tremblement de terre plus puissant.

M. Stewart a déclaré que le séisme était 30 fois plus faible que celui qui a frappé la Turquie plus tôt cette année.

Il a cependant déclaré que le séisme au Maroc avait quand même libéré « une énorme quantité d’énergie ».

Le séisme a été ressenti jusqu’au Portugal et en Algérie, avec plus de 20 millions de personnes ayant ressenti des secousses, a déclaré la géologue sismique Wendy Bohon sur X.

Des habitants se réfugient dehors sur une place suite au tremblement de terre à Marrakech le 9 septembre (AFP via Getty Images)

Les géologues sismiques Judith Hubbard et Kyle Bradley ont écrit dans un blog que le dernier séisme est également le plus important en termes de magnitude jamais enregistré dans le pays, avec un précédent séisme de même ampleur dans la région enregistré en 1624 après JC près de Fès, dans le nord-est du Maroc.

Ils ont déclaré que les modèles scientifiques des mouvements tectoniques des plaques dans de nombreuses régions du monde reflètent « assez bien » la réalité de leurs zones frontalières, mais que « ce n’est pas le cas au Maroc ».

Ils ont déclaré que la frontière est « très complexe avec de multiples zones de déformation active » au Maroc.

Le professeur Joanna Faure Walker, géologue de l’University College de Londres, a également noté que le nombre de morts risque d’augmenter considérablement, d’autant plus que le séisme a frappé la nuit.

« Lorsqu’un tremblement de terre se produit la nuit, les gens peuvent être particulièrement vulnérables, car sortir de chez eux et naviguer dans les décombres et les débris dans l’obscurité augmente le risque de blessure et de rester coincé. Les premiers chiffres du nombre de morts sont susceptibles d’augmenter considérablement car les premières informations sont limitées et les efforts de sauvetage sont en cours », a déclaré le Dr Walker dans un communiqué.