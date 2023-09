Séisme au Maroc : un site classé au patrimoine de l’UNESCO détruit

Au lendemain d’un tremblement de terre meurtrier, les Marocains tentent de faire face à la mort de milliers de personnes dans un contexte de destruction généralisée qui a laissé en ruines certains sites cruciaux pour l’histoire de l’humanité.

L’historienne Maya Shatzmiller de l’Université Western de l’Ontario, spécialiste de Marrakech, l’une des régions les plus durement touchées par le séisme, a déclaré qu’un site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) datant du XIIe siècle a été endommagé et qu’un autre le site a été détruit.

« L’une d’elles, une mosquée dans les montagnes, a été complètement détruite », a déclaré Shatzmiller à CTVNews.ca lors d’une entrevue mardi. « L’autre, une grande mosquée de Marrakech même, qui était en reconstruction au moment où ce séisme a frappé, a également été endommagée. »

La mosquée Koutoubiyya de Marrakech est un « monument essentiel » de l’architecture musulmane et un monument important de la ville, indique l’UNESCO sur son site Internet.

Une autre mosquée importante inscrite sur la liste des sites de l’UNESCO est la mosquée almohade de Tinmel, située dans la région de l’Atlas, où le tremblement de terre a frappé. C’est le berceau du mouvement almohade, d’où son chef a lancé sa conquête de l’Afrique du Nord et a ensuite été enterré en 1130 après JC, selon le Musée sans frontières.

Mosquée Koutoubiyya à Marrakech. (Yvon Fruneau/Copyright : © UNESCO)

Ces sites sont non seulement importants pour le peuple marocain, mais étaient également des mosquées bien préservées montrant comment les peuples autochtones africains interagissaient avec les conquérants arabes, a déclaré Shatzmiller. Le pays, a-t-elle dit, est incroyablement unique en raison de la dynastie au pouvoir, les Almohades, à l’époque de la construction des mosquées.

Le règne de la dynastie s’est étendu à une grande partie de l’Afrique du Nord et de l’Espagne, tout en entretenant des liens avec le monde arabe et les Africains autochtones connus sous le nom de Berbères.

« La dynastie est également importante car elle met en lumière une autre composante de la nation marocaine qui, je dirais, n’est pas très bien articulée, à savoir la composante berbère », a déclaré Shatzmiller.

Aujourd’hui, les Berbères représentent une grande partie de la population marocaine, a-t-elle déclaré. Les bâtiments contenaient des manuscrits, des livres et des objets historiques qui constituaient parmi les histoires les mieux conservées sur les Almohades et les Berbères.

Mosquée almohade de Tinmel dans la région de l’Atlas. (Musée sans frontières)

« Il s’agit d’une dynastie tout à fait unique à bien des égards », a déclaré Shatzmiller. « Leur centre était Marrakech, qui a été maintenant véritablement décimée par cet événement, et qui a détruit beaucoup de ces monuments qui étaient encore debout ».

Le séisme de magnitude 6,8 a frappé vendredi soir la région de l’Atlas, secouant la ville de Marrakech à environ 70 kilomètres au nord et ses environs.

Il s’agit du tremblement de terre le plus puissant ressenti dans cette région depuis plus d’un siècle, mais pas le premier.

En 2004, un tremblement de terre dans la région nord du Rif a tué plus de 600 personnes. Des décennies auparavant, en 1960, la région d’Agadir était l’épicentre du tremblement de terre le plus meurtrier du pays, qui avait tué au moins 12 000 personnes.

On estime que 60 à 90 pour cent des résidences et des structures ont été perdues ou gravement endommagées à la suite du désastre qui a frappé Agadir, selon la Faculté des études sociales de l’Université de Sherbrooke, au Québec.

« Les tremblements de terre de magnitude 6 sont plus fréquents dans la partie nord du Maroc, près de la mer Méditerranée, où un séisme de magnitude 6,4 a frappé en février 2004 et de magnitude 6,3 en janvier 2016 », a indiqué l’Institut géologique des États-Unis.

Shatzmiller, qui a écrit de nombreux livres sur le Maroc et Marrakech, a déclaré que les destructions de la semaine dernière auront des conséquences durables.

« Ce sont les preuves dont ils disposent, et quand elles disparaissent ainsi, c’est un désastre sans fin auquel il n’est pas très facile de remédier », a-t-elle déclaré.

À QUOI RESSEMBLE MARRAKECH AVANT LE TREMBLEMENT

Shatzmiller a déclaré qu’elle avait eu l’impression qu’un morceau de son cœur avait été arraché lorsqu’elle a entendu parler du tremblement de terre de samedi matin.

« J’ai immédiatement appelé mes amis… et les gens avaient le cœur brisé », a-t-elle déclaré. « L’ami avec qui j’ai parlé, l’historien local, a déclaré : ‘C’était une nuit terrible. Nous étions tous dehors. Nous ne savions pas quoi penser, tout le monde a été surpris et choqué.' »

Connaissant intimement la région, Shatzmiller se préoccupait non seulement de la sécurité des habitants, mais également de l’architecture culturellement significative qui remonte à des milliers d’années.

« Les murs des villes marocaines ne ressemblent à aucun autre mur au monde », a-t-elle déclaré. « Si vous regardez les photos des murs, ce sont des structures tout à fait uniques… Si vous les regardez, vous avez l’impression d’être dans un monde qui a sa propre nature. »

Médina de Marrakech. (Philippe Garnier/Copyright : © CRA-terre)

Une grande partie de la partie la plus ancienne de Marrakech et d’autres villes est entourée de murs qui ressemblent à un fort. Shatzmiller a déclaré que les murs ressemblaient à ce à quoi ressemblait l’Espagne musulmane avant leur destruction lors des croisades.

La mosquée située au cœur de la ville était spacieuse, a expliqué Shatzmiller, et contenait des livres vieux de plusieurs siècles qui risquent aujourd’hui d’être gravement endommagés.

« Marrakech, dans cet environnement particulier, a une atmosphère particulière, ce lieu intellectuel du XIIe siècle », a-t-elle déclaré. « Voyons comment ils ont réussi à récupérer tout ce qui peut l’être. Mais c’est absolument un environnement unique et spécial, tant physiquement que mentalement. »