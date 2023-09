Séisme au Maroc : un Canadien décrit une expérience « terrifiante »

Vendredi matin, Nathaniel Williams était en train de préparer ses bagages pour quitter Marrakech, au Maroc, pour la prochaine étape de son voyage lorsque cela s’est produit.

« Sortie de nulle part, le sol a commencé à trembler, à vibrer », a-t-il déclaré dimanche à CTV News Channel, s’exprimant depuis Las Palmas, en Espagne. « Et mon partenaire et moi nous sommes regardés et nous étions tout simplement sous le choc. »

Ce qu’ils ont vécu était le tremblement de terre le plus puissant que le pays ait connu depuis plus d’un siècle – un séisme de magnitude 6,8 qui a tué plus de 2 100 personnes, un nombre qui continue d’augmenter alors que les sauveteurs s’efforcent de sortir les gens des décombres.

L’épicentre du séisme se trouvait à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech, dans la région des montagnes de l’Atlas, où Williams et son partenaire se trouvaient la veille.

Le couple, originaire de Toronto, était de retour dans leur Airbnb à la périphérie de la ville lorsque le séisme a frappé, faisant leurs valises pour se rendre en Espagne, où ils se trouvent actuellement.

Alors que la pièce commençait à trembler, ils furent plongés dans l’obscurité, a déclaré Williams. Les luminaires commencèrent à osciller tandis que le bâtiment tremblait. Il a essayé de sortir, mais le sol était si instable qu’il est tombé dès qu’il a quitté la porte. Son partenaire l’a rappelé dans la pièce où il était plus en sécurité.

« Nous nous sommes simplement attrapés et tenus l’un l’autre et nous avons juste espéré et prié pour le meilleur », a déclaré Williams. « Mais nous pensions honnêtement que ce serait peut-être nos derniers instants. »

Il l’a décrit comme « terrifiant », ajoutant que les secousses les plus intenses duraient 20 secondes, mais que cela ressemblait à une minute.

«C’était très effrayant. Je n’ai jamais vécu quelque chose de pareil de ma vie », a-t-il déclaré.

« Nous savions que dans la ville elle-même, ce serait bien pire, car il y a beaucoup de gens qui marchent dans les rues et les restaurants, beaucoup de gens à moto, les rues sont très rapprochées, donc nous savions que ça allait être vraiment mauvais.

Le couple se trouvait jeudi dans la région des montagnes de l’Atlas, où le tremblement de terre se produirait plus tard. La région est connue pour ses petits villages pittoresques nichés dans les montagnes et a été dévastée par le tremblement de terre. De nombreuses maisons se sont effondrées lors du séisme ou ont été détruites par des chutes de pierres provenant des montagnes, et les routes sinueuses ont été rendues presque impraticables par les décombres, ce qui a rendu difficiles les opérations de secours qui tentaient d’atteindre les personnes encore coincées.

« La région est absolument magnifique… les gens sont extraordinaires, très gentils, très amicaux », a déclaré Williams. « Nous avons passé beaucoup de temps à manger avec eux, à échanger des histoires, nous avons donc vraiment établi des liens avec les habitants des montagnes de l’Atlas, donc mon cœur va à eux. »

La plupart des personnes tuées lors du tremblement de terre étaient originaires du district d’Al Haouz, dans les montagnes du Haut Atlas, selon le ministère de l’Intérieur, avec 1 351 décès enregistrés jusqu’à présent dans cette région. Au moins 2 421 personnes ont été blessées dans toute la région touchée par le séisme.

Les zones rurales étaient plus susceptibles de voir leurs bâtiments s’effondrer lors du tremblement de terre, non seulement en raison de la proximité de l’épicentre du séisme, mais aussi parce qu’ils ne sont pas conçus pour résister à des secousses intenses.

« Malheureusement, les bâtiments de mortier comme celui-là sont susceptibles de s’effondrer », a déclaré Russell Pysklywec, professeur de géophysique à l’Université de Toronto, à CTV National News. « En réalité, ce que nous devons faire, c’est construire pour ces événements. »

A Marrakech, de nombreux bâtiments sont également gravement endommagés. Les touristes et les habitants faisaient la queue dimanche pour donner leur sang afin de venir en aide aux blessés.

Une réplique de magnitude 3,9 a également touché la région dimanche, selon l’US Geological Survey, mais il n’était pas clair si elle avait causé des dégâts supplémentaires.

Williams a décrit le fait de marcher dans les rues vendredi après le tremblement de terre comme un choc.

« Nous avons juste vu des débris et des décombres partout, bloquant notamment les entrées de beaucoup de ces petites maisons. C’était juste un chaos absolu. Les enfants pleuraient, tout le monde était dans la rue, terrifié à l’idée de rentrer chez lui – c’était très triste.

De retour au Canada, l’Association marocaine de Toronto a tendu la main aux habitants de la zone touchée par le tremblement de terre.

Narjiss Lazrak a déclaré dimanche à CTV News Channel qu’ils avaient reçu davantage de réponses de certaines régions que d’autres.

« Certaines zones où les maisons ont été détruites », a-t-elle déclaré. « Certaines maisons n’ont pas accès à l’eau, pas de nourriture, rien. »

D’autres ont vécu le séisme comme rien de plus qu’un « mouvement » puis comme « un grand bruit fort qui a effrayé tout le monde », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, Affaires mondiales Canada n’a connaissance d’aucun citoyen canadien blessé ou tué dans le tremblement de terre. Dans un communiqué publié dimanche, l’agence a indiqué avoir été en contact avec une cinquantaine de citoyens canadiens au Maroc et leur apporter son aide.

« Nos pensées vont aux familles et aux amis des personnes qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre, ainsi qu’à toutes les personnes touchées », a déclaré Affaires mondiales.

Lazrak a déclaré avoir entendu les personnes sur le terrain à Marrakech dire que le processus de sauvetage avait été parfois difficile et éprouvant.

« C’est difficile parce que si vous installez de grosses machines dans des zones comme celle-ci, cela pourrait blesser d’autres personnes qui se trouvent sous les décombres, c’est ce qui rend la tâche très difficile, car nous voulons sauver ces personnes sous les décombres », a déclaré Lazrak.

« De plus, certaines zones (autorités) ne pouvaient pas y accéder à cause de la hauteur ou du fait que les routes étaient en mauvais état. »

Le conseiller municipal marocain de Montréal, Abdelhaq Sari, a déclaré samedi à la Presse canadienne qu’il était difficile pour les membres de la communauté marocaine de Montréal d’entrer en contact avec les membres de leurs familles dans les zones rurales du pays à la suite du tremblement de terre.

Il appelle le gouvernement canadien à contribuer aux efforts d’aide.

« Le Maroc est un ami du Canada », a déclaré Sari. « Si nous pouvons aider, ce sera très, très apprécié. »

De nombreux pays et agences ont proposé leur aide au Maroc. Une équipe espagnole de recherche et de sauvetage est arrivée à Marrakech, selon l’Unité militaire d’urgence espagnole. Jusqu’à présent, le Maroc n’a pas officiellement demandé d’aide internationale, comme l’a noté Affaires mondiales Canada dans son communiqué de dimanche.

« Affaires mondiales Canada (AMC) est prêt à aider le peuple marocain en cette période difficile », indique le communiqué. « GAC est en contact étroit avec les principaux partenaires humanitaires pour évaluer les besoins, si le gouvernement du Maroc accueille favorablement l’aide. Ces partenaires comprennent l’ONU, la Croix-Rouge et des ONG.

La communauté marocaine au Canada mobilise déjà ses efforts d’aide. Lazrak a déclaré qu’ils avaient commencé à collecter des fonds pour aider ceux qui ont été touchés par le tremblement de terre et qu’ils avaient suscité beaucoup d’intérêt.

« Nous avons également été approchés par de nombreuses organisations de partout au Canada pour nous aider à collecter des fonds », a-t-elle déclaré.

Une collecte de fonds similaire a lieu à Windsor, en Ontario, où la communauté musulmane de la ville rassemble des fonds par l’intermédiaire de l’Association islamique de Windsor. Ils ont déjà récolté 13 000 $.



Avec des fichiers de Melanie Nagy de CTV National News, La Presse Canadienne