Séisme au Maroc : un Canadien à Marrakech décrit des scènes de destruction

Vivant à proximité de l’une des régions du Canada les plus sujettes aux tremblements de terre, Fiona Richards, résidente de Nelson, en Colombie-Britannique, a connu son lot de tremblements de terre.

Mais rien ne l’avait préparée au séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le Maroc vendredi soir alors qu’elle séjournait dans la médina de Marrakech pendant une semaine de vacances dans ce pays d’Afrique du Nord.

« Celui-ci était terrifiant », a-t-elle déclaré samedi à CTVNews.ca dans une interview sur WhatsApp. « Je pense que c’était la chose la plus effrayante à laquelle chacun d’entre nous ait jamais vécu. »

A l’extérieur, dans le quartier historique animé, dit-elle, « les cris ont commencé dès que les tremblements ont commencé ».

Richards est en visite au Maroc avec son mari et ses deux amis de Vancouver. Les quatre se détendaient dans leur maison de location au milieu de la vieille ville de la ville lorsque le plus grand séisme ayant frappé le Maroc depuis 120 ans a frappé.

« C’était si fort, si puissant. C’était comme si le sol bougeait sous vos pieds et vous pouviez sentir les vibrations dans tout votre corps. Et tout bougeait et grondait », a-t-elle déclaré. Richards a déclaré que les secousses avaient duré entre 30 et 40 secondes.

« De temps en temps, nous levions les yeux parce que je pense que nous nous attendions simplement à ce que les murs s’effondrent. Et nous avons des fissures dans les murs aujourd’hui, mais nous nous sentons en sécurité. »

D’autres n’ont pas eu cette chance. Les responsables marocains ont déclaré que le séisme – qui a renversé des bâtiments et des murs depuis des villages des montagnes de l’Atlas jusqu’à l’ancienne ville de Marrakech – a tué plus de 1 000 personnes et blessé environ 1 200 personnes. Les décès sont concentrés principalement à Marrakech et dans cinq provinces proches de l’épicentre du séisme, a rapporté samedi matin le ministère marocain de l’Intérieur, et le nombre de morts devrait s’alourdir à mesure que les efforts de secours et de récupération se poursuivent dans les zones gravement endommagées.

Une photo de la Canadienne Fiona Richards montre les dégâts dans le quartier de la médina de Marrakech à la suite du tremblement de terre meurtrier qui a frappé le Maroc vendredi soir. (Photo de Fiona Richards)

Parmi les blessés, a indiqué le ministère, 721 se trouvent dans un état critique.

Partout à Marrakech, y compris dans la médina bondée où réside Richards, la force du séisme a poussé les familles dans les rues, craignant que leurs maisons ne s’effondrent. Beaucoup, comme la famille voisine de la maison de location de Richards, ont passé la nuit de vendredi dehors.

« Ils sont restés dehors toute la nuit à pleurer et à crier », a-t-elle déclaré. « Nous sommes sortis et nous les avons invités parce que notre logement était bien et nous avons essayé de les consoler. Ce matin, ils sont toujours là-bas. Ils avaient trop peur pour retourner dans le bâtiment. »

En examinant les dégâts à l’extérieur plusieurs heures après le séisme, Richards a déclaré que certaines rues étaient jonchées de décombres de bâtiments effondrés et d’argile brisée provenant de stands de poterie, tandis que dans d’autres, les gens vaquaient à leurs occupations comme d’habitude parmi des bâtiments qui ne semblaient pas touchés par les dégâts.

Richards a déclaré qu’elle ne savait pas comment la catastrophe naturelle affecterait le reste de ses projets de voyage, mais qu’elle était reconnaissante que son groupe ait toujours accès à un abri, à l’électricité et à l’eau courante.

« Nous avons des projets, mais je ne sais pas si ces projets seront toujours valables », a-t-elle déclaré.

« C’est juste un voyage pour découvrir les images, les sons et les odeurs de Marrakech, et maintenant cela prend un sens différent. »

Dans un tweet Samedi matin, la ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les pensées du Canada allaient à toutes les personnes touchées par le séisme destructeur et a exhorté les Canadiens au Maroc à s’inscrire auprès d’Affaires mondiales Canada.

Plusieurs organisations ont lancé des fonds d’intervention d’urgence pour aider les personnes touchées par le séisme, dont Oxfam Canada, tandis que d’autres affirment surveiller la situation au Maroc.

– Avec des fichiers de la Presse Canadienne et de l’Associated Press