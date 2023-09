Séisme au Maroc : retour sur les séismes les plus meurtriers des 25 dernières années

Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi soir a tué plus de 2 000 personnes, et le bilan devrait s’alourdir alors que les sauveteurs peinent à atteindre certaines zones. Voici un aperçu des tremblements de terre les plus meurtriers des 25 dernières années :

___

— 8 septembre 2023 : Au Maroc, une secousse de magnitude 6,8 fait plus de 2 000 morts.

— 6 février 2023 : En Turquie et en Syrie, un séisme de magnitude 7,8 fait plus de 21 600 morts.

— 25 avril 2015 : Au Népal, plus de 8 800 personnes sont tuées par un séisme de magnitude 7,8.

— 11 mars 2011 : Un séisme de magnitude 9,0 au large de la côte nord-est du Japon déclenche un tsunami, tuant plus de 18 400 personnes.

— 12 janvier 2010 : En Haïti, plus de 100 000 personnes sont tuées par un séisme de magnitude 7,0. Le gouvernement a estimé le nombre de morts à 316 000, mais l’ampleur des destructions a rendu impossible un décompte précis.

— 12 mai 2008 : un séisme de magnitude 7,9 frappe l’est du Sichuan en Chine, faisant plus de 87 500 morts.

— 27 mai 2006 : Plus de 5 700 personnes meurent lorsqu’un séisme de magnitude 6,3 frappe l’île indonésienne de Java.

— 8 octobre 2005 : Un séisme de magnitude 7,6 tue plus de 80 000 personnes dans la région du Cachemire au Pakistan.

— 26 décembre 2004 : Un séisme de magnitude 9,1 en Indonésie déclenche un tsunami dans l’océan Indien, tuant environ 230 000 personnes dans une douzaine de pays.

— 26 décembre 2003 : Un séisme de magnitude 6,6 frappe le sud-est de l’Iran, faisant plus de 20 000 morts.

— 26 janvier 2001 : Un séisme de magnitude 7,6 frappe le Gujarat en Inde, tuant jusqu’à 20 000 personnes.

— 17 août 1999 : Un séisme de magnitude 7,6 frappe Izmit, en Turquie, tuant environ 18 000 personnes.

___

Source : archives AP, gouvernements locaux, US Geological Survey

The Associated Press