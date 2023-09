Séisme au Maroc : l’espoir s’estompe à Talat Nyakoub où la puanteur des cadavres est « accablante » | Nouvelles du monde

Les grandes pales rotatives d’un hélicoptère militaire se déclenchent, transportant des secours d’urgence vers des villages autrement coupés du monde.

Ils éloignent également les blessés et les morts de l’épicentre.

Un énorme nuage de poussière engloutit des dizaines de survivants et d’équipes de secours descendues sur la ville de Talat Nyakoub, à l’épicentre de la crise. tremblement de terre creuser pour les vivants et récupérer les morts.

CCTV montre le moment où le tremblement de terre a frappé – dernières mises à jour

Femmes attendant des nouvelles de leurs proches





Il y a de l’espoir que des êtres chers ne soient pas morts lorsque le séisme a frappé les montagnes de l’Atlas ici en Marocmais l’odeur des cadavres est parfois envahissante et les visages sombres des secouristes en disent long.

Des dizaines, parfois des centaines, de personnes se rassemblent le long d’une route nouvellement formée, créée lorsque la rue en contrebas s’est désintégrée.

Sous eux, des groupes de secouristes opérant en équipes de six à douze personnes se frayent un chemin dans les décombres.

Il y a peu de bavardages, les bruits des perceuses et des pioches remplissent l’air. Le bruit occasionnel des lamentations de quelqu’un ponctue le quasi-silence. Un triste indicateur qu’un autre corps a été retrouvé.

Il s’agit d’une course désespérée pour sauver des vies, mais à mesure que chaque heure passe, l’espoir s’estompe.

Les secouristes affirment qu’il est difficile de retrouver des survivants, non seulement à cause de la chaleur, mais aussi à cause du temps qui s’est écoulé depuis le séisme et de la gravité de cet impact.

Un deuxième séisme meurtrier a frappé Marrakech



Un hélicoptère militaire dans la zone sismique





Des rues entières ont été complètement détruites dans ce qui, selon les survivants, ressemblait davantage à une énorme explosion qu’à un tremblement de terre.

Ils ont décrit comment le sol et les bâtiments ont explosé avant de s’effondrer. Les immeubles à plusieurs étages sont désormais paniqués.

Air Said Mohamed affirme avoir secouru plus d’une douzaine de personnes avant l’arrivée des secours.

« Parfois, vous trouvez quelqu’un vivant, parfois non, il est déjà mort », a-t-il déclaré. « Mais il y a de l’espoir, j’ai sauvé trois personnes ici et 10 dans l’autre village au-dessus. »

Dans une chaleur torride, les sauveteurs fouillent les décombres à la recherche de survivants, mais en toute honnêteté, ils s’attendent à retrouver les morts.

Pendant le tournage, nous avons vu de nombreux morts, mais aucun survivant.

Lorsqu’un corps est retrouvé, il est extrait des décombres, enveloppé dans une couverture et placé sur une civière orange.

Les secouristes fouillent les décombres à Talat Nyakoub





Les équipes de secours transportent ensuite le corps vers un parking poussiéreux qui est devenu le principal point de rassemblement des secours.

Ils sont généralement suivis par la famille, presque toute en larmes.

Nous avons vu le corps d’Heba, 18 ans, être retrouvé et déposé au sol sur le parking.

Ici, elle rendait simplement visite à sa famille. Heba était une étudiante vivant à Marrakech.

La famille d’Heba, 18 ans





Secouristes dans les montagnes de l’Atlas





Sa famille a survécu, pas elle. Sa mère et son père pleuraient et s’étreignaient, tandis que leurs proches essayaient de les soutenir. Ils étaient inconsolables.

Vous voyez cette scène encore et encore à l’épicentre.

J’ai rencontré Fatima debout sur la crête, observant les efforts de secours. Elle a déjà perdu 10 membres de sa famille et m’a dit que d’autres manquaient toujours à l’appel.

« Les secouristes font un très bon travail, mais regardez tout ce qu’ils ont à creuser – le béton, les rochers de sable… c’est très difficile », a-t-elle déclaré.

Elle a abandonné tout espoir que quelqu’un soit encore en vie.

« En quelques secondes, tout s’est effondré, certaines personnes ont réussi à sortir de chez elles en courant, d’autres n’y sont pas parvenues », a-t-elle déclaré.

La famille d’Heba, 18 ans





Bien que la plupart des opérations de sauvetage soient effectuées à la main, les équipes utilisent occasionnellement des foreuses alimentées par des générateurs pour percer les sols et les plafonds exposés des bâtiments. Il est difficile de faire la différence entre les deux.

Youssef Id Mesouad était présent lorsque le corps de sa mère a été retiré du domicile familial.

Il est revenu avec son oncle et ses cousins ​​pour attendre que les équipes de secours retrouvent le corps de son père.

Il se tient avec eux au sommet de la maison, maintenant un tas de décombres, faisant des gestes et expliquant la disposition de la maison.

Youssef a perdu ses deux parents





Des survivants regardent les efforts de sauvetage à Talat Nyakoub





Youssef sait qu’il n’y a plus d’espoir pour son père. Il m’a dit que le corps de sa mère avait été retrouvé près du plafond de la maison et non en dessous.

Tout au long de la journée, les corps des personnes nouvellement retrouvées ont été alignés sur le parking. Leurs familles assises à côté d’eux attendent de les emmener.

Youssef sait que son père sera l’un d’eux, il attend juste qu’on le retrouve.