Séisme au Maroc : les Canadiens au Maroc sont invités à contacter Affaires mondiales

La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a exhorté les Canadiens au Maroc à s’inscrire auprès d’Affaires mondiales Canada après qu’un tremblement de terre meurtrier a frappé le pays vendredi soir.

Dans un tweet ce matin, Joly affirme que les pensées du Canada vont à toutes les personnes touchées par le séisme dévastateur.

Elle dit que les Canadiens au Maroc qui ont besoin d’aide devraient contacter le Centre fédéral de surveillance et d’intervention d’urgence, qui peut fournir une assistance consulaire d’urgence.

Affaires mondiales Canada dit travailler sur une mise à jour sur le nombre de Canadiens qui se trouvaient au Maroc au moment de la catastrophe.

Ce séisme rare et puissant a tué plus de 1 000 personnes et blessé environ 1 200 personnes, mais ces chiffres devraient encore augmenter.

Ce séisme de magnitude 6,8 est le plus important à avoir frappé ce pays d’Afrique du Nord depuis 120 ans.



— Avec des fichiers de The Associated Press



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 9 septembre 2023.