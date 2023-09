Séisme au Maroc : le Royaume-Uni parmi les quatre pays à envoyer de l’aide alors que plus de 2 100 morts ont été confirmés | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a envoyé son soutien au Maroc après qu’un tremblement de terre meurtrier a détruit une partie du pays, faisant plus de 2 100 morts.

En réponse à la dévastation, le gouvernement a envoyé par avion plus de 60 spécialistes de recherche et de sauvetage, quatre chiens de recherche, une équipe d’évaluation médicale et du matériel de sauvetage vers ce pays d’Afrique du Nord.

CCTV montre le moment où le tremblement de terre a frappé – dernières mises à jour

Plusieurs pays ont proposé d’aider le Maroc, dont les États-Unis et la France, mais les responsables ont « évalué » la situation et ont déclaré qu’ils n’accepteraient l’aide internationale que de quatre pays : la Grande-Bretagne, l’Espagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le séisme de magnitude 6,8 a déclenché une vague de destruction lorsqu’il a frappé vendredi soir près de la destination touristique de Marrakech, avec des maisons détruites et des centaines de familles déplacées.

Au moins 2 122 personnes ont été tuées, mais le nombre de victimes devrait augmenter à mesure que les équipes de secours tentent d’atteindre des zones plus isolées, qui pourraient avoir perdu l’électricité et la réception des téléphones portables.

De nombreux autres civils sont blessés, certains étant coincés sous les débris alors que l’opération de sauvetage est en cours.

L’équipement de recherche spécialisé du Royaume-Uni comprend des dispositifs d’écoute sismique, des équipements de coupe et de casse du béton et d’autres outils qui peuvent être utilisés pour s’attaquer aux décombres et atteindre les personnes se trouvant sous les bâtiments effondrés.

Et les répliques continueront à frapper le Maroc pendant des jours, des semaines, voire des mois, a déclaré à Sky News le directeur du Centre sismologique euro-méditerranéen.

Depuis le séisme, 25 répliques ont été enregistrées jusqu’à présent, a déclaré Rémy Bossu.

M. Bossu a ajouté : « Il y aura des répliques. Ce n’est pas probable, c’est une certitude. »

L’épicentre se trouvait en hauteur dans les montagnes de l’Atlas, à environ 70 km de Marrakech.

Il s’agit du tremblement de terre le plus violent jamais frappé au Maroc depuis des décennies.

Le Royaume-Uni restera en contact étroit avec les autorités marocaines concernant les efforts de sauvetage.

Le secrétaire à la Défense Grant Shapps a déclaré : « C’est une période dévastatrice pour le peuple marocain, en particulier pour ceux qui ont perdu ou porté disparu des proches.

« Le Royaume-Uni a joué un rôle de premier plan dans les efforts internationaux visant à renforcer les opérations de recherche et de sauvetage, en déployant rapidement nos capacités de transport aérien stratégique uniques, notre personnel expert et notre aide.

« Nous sommes fermement aux côtés du Maroc alors qu’il traverse ce terrible événement. »