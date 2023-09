Séisme au Maroc : le deuil commence alors que les secours se poursuivent avec un bilan de plus de 2 000 morts

Les efforts de secours après le tremblement de terre se sont poursuivis au Maroc alors que le pays a entamé trois jours de deuil pour les victimes d’une catastrophe qui a tué plus de 2 000 personnes et rasé les bâtiments des villes et des villages.

Le séisme de magnitude 6,8 de vendredi, le plus fort jamais enregistré au Maroc, a eu son épicentre dans un groupe isolé de villages montagneux à 72 km au sud de Marrakech, détruisant des groupes d’habitations en argile et en ciment et ébranlant les infrastructures au loin sur la côte nord du pays.

Le gouvernement a fait état d’au moins 2 012 morts et de plus de 2 059 blessés, dont un grand nombre dans un état critique. À Marrakech, de nombreuses personnes dormaient dehors, sur les trottoirs et sur les places, craignant de rentrer chez elles. Alors que les efforts de secours duraient une deuxième journée critique, les forces militaires et les services d’urgence se sont précipités pour atteindre les villages isolés jonchés de débris où l’on craignait que de nombreuses autres victimes soient piégées.

Le roi Mohammed VI du Maroc a présidé samedi après-midi une réunion d’urgence sur les interventions en cas de catastrophe, déclarant trois jours de deuil national en raison de la crise. Des unités de la protection civile ont été déployées pour augmenter les stocks des banques de sang et assurer l’approvisionnement en ressources vitales, notamment de l’eau, de la nourriture, des tentes et des couvertures, dans les zones touchées, a indiqué le palais dans un communiqué.

Les forces armées marocaines ont déployé des équipes de secours dans les zones détruites par le séisme dans l’espoir de retrouver les survivants coincés sous les décombres de leurs maisons, la plupart dans des villages isolés qui parsèment les montagnes de l’Atlas, dans la province d’al-Haouz.

Certaines zones touchées étaient si isolées, ajoute-t-il, que les responsables ont déclaré au roi que les efforts de secours étaient impossibles avant le lever du soleil, quelques heures après le tremblement de terre, peu après 23 heures, heure locale, vendredi soir.

« Cette région, en dehors de toute catastrophe naturelle et lors d’une journée normale, est l’une des régions les plus difficiles d’accès en raison de la médiocrité des infrastructures. Les routes et l’accès à cette région sont déjà difficiles, avant d’ajouter à cela des difficultés telles que des décombres ou des problèmes de routes. Il faudra un miracle pour y parvenir immédiatement », a déclaré Samia Errazzouki, experte en histoire et gouvernance de l’État marocain à l’Université de Stanford en Californie.

« Ces régions ont toujours été frappées par des tremblements de terre, mais elles ont également été marginalisées. Dans les moments où les gens ont demandé, exigé de l’aide, des infrastructures et du développement, comme lors du mouvement Hirak en 2017, ceux qui le font sont jetés en prison », a-t-elle déclaré.

« Les projets de développement au Maroc sont concentrés dans les zones urbaines, le système ferroviaire ne va pas plus au sud que Marrakech. Dans les bons jours, cette région est difficile d’accès et dépourvue d’infrastructures de base – le système hospitalier y est épouvantable.

Plusieurs pays, dont Israël, la France, l’Espagne, l’Italie et les États-Unis, ont proposé leur aide. L’Algérie voisine, qui entretient des relations difficiles avec le Maroc, a ouvert son espace aérien, fermé depuis deux ans, aux vols transportant de l’aide humanitaire et des blessés.

La province d’Al-Haouz, à l’épicentre du séisme, a enregistré le plus de morts avec 1 293, suivie de la province de Taroudant avec 452. Le centre géophysique marocain a indiqué que le séisme était centré à Ighil, dans la province d’al-Haouz, avec une magnitude de 7,2. L’US Geological Survey a estimé la magnitude du séisme à 6,8 et a indiqué qu’il s’était produit à une profondeur relativement faible de 18,5 milles.

02:05 Un puissant séisme frappe le Maroc, faisant plus de 1 000 morts – reportage vidéo

Le village de Tafeghaghte, à 65 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, a été presque entièrement détruit, l’épicentre du séisme se trouvant à 48 kilomètres, dans les montagnes de l’Atlas. Les journalistes de l’AFP ont fait état de très peu de bâtiments encore debout.

« Trois de mes petits-enfants et leur mère sont morts », a déclaré Omar Benhanna, 72 ans. « Ils sont toujours sous les décombres. Il n’y a pas si longtemps, nous jouions ensemble.

Alors que le pays était en deuil au cours des premières heures cruciales des opérations de sauvetage, certains ont remis en question la rapidité de l’intervention d’urgence. Le roi du Maroc a longtemps été discrètement accusé de gouverner depuis sa résidence en France. Bien qu’il soit revenu pour présider la réunion d’intervention d’urgence, d’autres ont déclaré que des heures cruciales avaient peut-être été perdues en raison de la nécessité d’obtenir l’approbation et le contrôle du palais.

« En fin de compte, rien ne se fait dans le pays avec le feu vert du palais… beaucoup de temps a été perdu parce que [the king] n’était physiquement pas là », a déclaré Errazzouki, faisant référence au moment où le tremblement de terre a frappé. « Fondamentalement, cela reflète l’inefficacité de la gouvernance marocaine, due au fait qu’elle repose entièrement sur une structure autoritaire d’un personnage absent.

« Il y a un nuage d’opacité autour des communications, et cela devient un obstacle à la capacité de l’État à mener efficacement les opérations d’urgence… chaque seconde compte dans ces moments-là, chaque minute nécessaire pour obtenir l’approbation, pour revérifier toutes ces opérations fastidieuses et fastidieuses. étapes – des gens meurent. Des vies auraient pu être sauvées.

Alors que les habitants enterraient leurs morts samedi, les rites funéraires de 70 victimes ont été ponctués de cris et de cris. Dans la soirée, les chaînes de télévision diffusent des images aériennes montrant des villages entiers aux maisons en terre cuite de la région d’al-Haouz complètement détruits.

« J’ai tout perdu », a déclaré Lahcen, un habitant du village de montagne isolé de Moulay Brahim, dont la femme et les quatre enfants ont été tués.

Les secouristes ont récupéré les corps des trois filles de Lahcen dans les décombres de ce qui était autrefois leur maison, tout en continuant à rechercher les corps de sa femme et de son fils.

Une vidéo de Moulay Brahim montrait des villages transportant des cadavres enveloppés dans des couvertures dans les rues. « On entendait des pierres tomber et des gens crier. Nous avons cru que c’était l’apocalypse », a déclaré à l’AFP un habitant du quartier.

Bouchra, une autre habitante de Moulay Brahim, essuyait ses larmes avec son foulard en regardant les hommes creuser des tombes pour enterrer les victimes.

« Les petits-enfants de mon cousin sont morts », dit-elle d’une voix nouée.

« J’ai vu en direct les ravages du tremblement de terre et je tremble encore. C’est comme une boule de feu qui engloutit tout sur son passage. Ici, tout le monde a perdu de la famille, que ce soit dans notre village ou ailleurs dans la région.

La Croix-Rouge a averti que la réparation des dégâts causés par le puissant tremblement de terre pourrait prendre des années. L’UNESCO s’est engagée à aider à réparer les dégâts causés au patrimoine du Marrakech historique, mais la perspective de reconstruction dans des villes et villages isolés et inaccessibles, déjà privés d’infrastructures publiques, semblait encore plus difficile.

« Ce ne sera pas une question d’une semaine ou deux… Nous comptons sur une réponse qui prendra des mois, voire des années », a déclaré Hossam Elsharkawi, directeur de la Croix-Rouge pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

00:35 Les gens se précipitent pour se mettre en sécurité alors qu’un puissant séisme frappe le Maroc – vidéo

Les habitants de Marrakech, la grande ville la plus proche de l’épicentre, ont déclaré que certains bâtiments s’étaient effondrés dans la vieille ville, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une vidéo montre la célèbre mosquée Koutoubia du XIIe siècle, qui se dresse au-dessus du marché central de Djemaa el-Fna, tremblante sous la force initiale des secousses, alors que les gens fuyaient vers la zone ouverte pour se mettre à l’abri. Les premiers rapports indiquaient que la mosquée avait subi des dégâts, mais l’ampleur n’était pas immédiatement claire.

Philippe Vernant, spécialiste de la tectonique active, notamment au Maroc, à l’Université de Montpellier, a déclaré à l’Agence France-Presse que même si le séisme n’a pas touché la région sismologique la plus active du Maroc, des répliques étaient à prévoir. « Même s’ils sont moins solides, ils peuvent conduire à l’effondrement de bâtiments déjà fragilisés par le séisme. Traditionnellement, on a tendance à dire que les répliques diminuent en intensité.

La secousse a également été ressentie dans les villes côtières de Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira.

Le Premier ministre de l’Espagne, voisin du détroit du Maroc, Pedro Sánchez, a exprimé sa « solidarité et son soutien au peuple marocain à la suite de ce terrible tremblement de terre… L’Espagne est aux côtés des victimes de cette tragédie ».

Le président français Emmanuel Macron s’est dit « dévasté » et que « la France est prête à apporter les premiers secours ».

La télévision d’État algérienne a diffusé un message de la présidence, déclarant que l’État ouvrirait son espace aérien pour permettre le transport de l’aide humanitaire vers le Maroc et offrirait des ressources d’aide, un changement significatif après la rupture complète des relations diplomatiques entre les deux nations. a duré deux ans.

Ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui de 1960 qui avait détruit Agadir et tué 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville à cette époque.

« Il faut une crise, un désastre comme celui-ci pour faire la lumière sur la réalité quotidienne des personnes qui vivent en marge », a déclaré Errazzouki.

L’Agence France-Presse, Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport