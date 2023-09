Séisme au Maroc : est-il sécuritaire de voyager à Marrakech ? | Nouvelles du monde

Certaines parties du Maroc et de Marrakech ont été dévastées par un puissant tremblement de terre (Photo : Reuters) Au moins 632 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées après une catastrophe rare, Un séisme dévastateur a frappé le Maroc vendredi soir, réduisant certains bâtiments de Marrakech en ruines. Les habitants de Marrakech – la grande ville la plus proche de l’épicentre – ont déclaré que certains bâtiments se sont effondrés dans la vieille ville, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que la télévision marocaine a montré des images d’un minaret de mosquée effondré avec des décombres gisant sur des voitures écrasées. Le centre géophysique du Maroc a indiqué que le séisme a frappé la région d’Ighil, dans le Haut Atlas, avec une magnitude de 7,2 – l’US Geological Survey évaluant sa magnitude à 6,8. Il s’agit du séisme le plus meurtrier dans le pays depuis celui de 2004 à Al Hoceima, dans les montagnes du nord du Rif, qui avait tué plus de 600 personnes. Marrakech est bien sûr une destination populaire auprès des touristes et autres visiteurs – mais après la tragédie, est-il sûr de la visiter ? Est-il sécuritaire de visiter Marrakech ? À l’heure actuelle, le ministère des Affaires étrangères n’a pas déconseillé les voyages au Maroc ou à Marrakech. L’avis sur leur site Internet se lit comme suit : « Le vendredi 8 septembre, un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé le Maroc près de Marrakech. » « Vous devez suivre les médias locaux et les consignes de sécurité des autorités locales. » Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

Selon certaines informations, l'aéroport de Marrakech reste ouvert et les vols continuent de décoller et d'atterrir normalement. Un certain nombre de vols de compagnies aériennes, dont British Airways au départ d'Heathrow, easyJet au départ de Gatwick, WizzAir au départ de Gatwick et Ryanair au départ de Manchester et Stansted, devraient actuellement fonctionner normalement.

Cependant, comme la situation évolue continuellement, toute personne ayant réservé un voyage au Maroc dans les prochains jours doit garder un œil sur l’évolution de la situation et contacter sa compagnie aérienne pour confirmer que le vol a toujours lieu.



Easyjet a déclaré que les services continuaient normalement, mais que les clients devaient vérifier le statut de leur vol (Photo : Getty Images) Easy Jet a offert des conseils aux clients en déclarant : « Les aéroports sont ouverts et notre horaire vers le Maroc fonctionne normalement aujourd’hui, mais nous conseillons à tous les clients voyageant de vérifier l’état de leur vol sur notre Flight Tracker ou via l’application. « Les clients qui doivent voyager à destination ou en provenance du Maroc et qui souhaitent discuter de leur réservation doivent contacter notre équipe de service client. » Puis-je rentrer chez moi si je suis déjà à Marrakech ? Il n’est actuellement pas prévu de rapatrier les citoyens britanniques déjà présents à Marrakech. Encore une fois, vous devez suivre les conseils du ministère des Affaires étrangères pour garder un œil sur les médias locaux et suivre les consignes de sécurité. La télévision marocaine a montré des images d’une mosquée gravement endommagée dans la ville (Photo : Reuters) Si vous décidez de partir plus tôt que prévu, vous devez contacter votre compagnie aérienne pour en discuter, car des sièges sur des vols antérieurs peuvent encore être disponibles. Cependant, comme les conseils actuels ne sont pas de quitter le pays ou de ne pas voyager, il n’est pas clair si un remboursement vous sera proposé dans ce cas ou si vous pourrez faire valoir votre assurance voyage. Encore une fois, vous devriez les contacter pour connaître quelles pourraient être vos options. PLUS : « Mon père, ma mère, ma sœur, mes frères – ils sont tous morts dans le tremblement de terre »

