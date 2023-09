Séisme au Maroc – en direct : Au moins 296 morts après une secousse nocturne de magnitude 7,2 près de Marrakech

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc avant d’entamer les travaux officiels du G20 à New Delhi. « Avant de commencer les procédures officielles, je voudrais exprimer mes condoléances aux personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc », a déclaré M. Modi, lors de l’événement auquel ont participé les plus hauts dirigeants du monde. « Le monde est avec le Maroc et nous devons vraiment lui apporter toute l’aide possible », a-t-il ajouté. M. Modi avait précédemment tweeté que l’Inde était « prête à offrir toute l’aide possible au Maroc dans cette période difficile ».