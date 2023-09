Séisme au Maroc : course contre la montre pour atteindre les survivants alors que le nombre de morts approche les 2 700 | Nouvelles du monde

Les sauveteurs se battent pour atteindre les villes de montagne isolées dévastées par le tremblement de terre au Maroc, alors que le nombre de décès confirmés dus à la catastrophe approche les 2 700.

Des équipes de recherche du Royaume-Uni, d’Espagne, du Qatar et des Émirats arabes unis ont uni leurs efforts pour aider à retrouver les personnes ensevelies sous les décombres.

Les Nations Unies estiment qu’environ 300 000 personnes ont été touchées par les attaques de vendredi soir. séisme de magnitude 6,8qui était rendu plus dangereux par sa profondeur relativement faible.

CCTV montre le moment où le séisme a frappé – dernières mises à jour

La plupart des destructions et des décès ont eu lieu dans la province d’Al Haouz, dans les montagnes du Haut Atlas, où les maisons se sont repliées sur elles-mêmes et ont laissé les habitants piégés sous les ruines.

Une grande partie de la zone sinistrée se trouve dans des zones difficiles d’accès et les routes ont été bloquées par des rochers, ce qui rend difficile l’accès des sauveteurs aux endroits les plus touchés.

Les autorités n’ont pas encore publié d’estimation du nombre de personnes portées disparues.

Le Royaume-Uni a envoyé une équipe de recherche de 60 personnes comprenant quatre chiens, du personnel médical, des appareils d’écoute et du matériel de coupe de béton.

L’Union européenne a annoncé qu’elle débloquait un premier million d’euros (858 000 £) pour les organisations humanitaires non gouvernementales au Maroc.

Image:

Un chercheur se trouve parmi les décombres à Talat N’yaaqoub, au Maroc





Les survivants passent trois nuits à dormir dehors

Des répliques ont frappé la zone du séisme, obligeant les personnes sans abri à passer trois nuits à dormir dans les rues de Marrakech ou sous des auvents de fortune dans les villes dévastées.

Les survivants qui luttent pour trouver un abri et des provisions ont critiqué la réponse du gouvernement, l’accusant d’être lente.

L’armée a déclaré qu’elle renforçait les équipes de recherche et de sauvetage, fournissant de l’eau potable et distribuant de la nourriture, des tentes et des couvertures.

Image:

Une femme tente de récupérer certains de ses biens chez elle à Tafeghaghte, près de Marrakech. Photo : AP





Le séisme a endommagé des bâtiments historiques

Le séisme a également porté atteinte au patrimoine culturel du Maroc, avec des bâtiments du site de Marrakech, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, endommagés.

Il a également causé des dégâts importants à la mosquée Tinmel, datant du XIIe siècle et datant d’une importance historique, située dans une zone montagneuse isolée plus proche de l’épicentre.

Il s’agit du séisme le plus puissant que ce pays d’Afrique du Nord ait connu depuis plus de 120 ans et il a provoqué l’effondrement de bâtiments dans des régions où beaucoup sont construits avec des briques de boue.

Au moins 2 681 personnes ont été tuées et 2 501 blessées, a rapporté la télévision d’État.

Image:

Des femmes et des enfants font la queue pour obtenir de l’aide à Tinmel, au Maroc





Le tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc était une secousse de magnitude 5,8 qui a frappé près de la ville d’Agadir en 1960, tuant au moins 12 000 personnes.

Cela a incité le pays à modifier ses règles de construction, mais de nombreux bâtiments – notamment les maisons rurales – ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.